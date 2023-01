"Rote Rosen": Erleichtert findet Simon seine Schwester in der Laube.

Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon ist alarmiert: Charlotte kommt nicht wie verabredet nach Hause und ist nicht auf der Party erschienen. Er folgt seinem Bauchgefühl und findet Charlotte aufgelöst in Hannes' Laube. Liebevoll bestärkt er sie, sich Hilfe zu suchen. Ben gibt Johanna die Brosche zurück und kann mit seinem ehrlichen Finderlohn zumindest die erste Rate bezahlen. Nach der Erleichterung direkt der Schock: Die Rate kommt einen Tag zu spät und es folgen horrende Mahngebühren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Helene vermisst André, der seinen Afrikaurlaub genießt, und wundert sich, dass er sich noch nicht bei ihr gemeldet hat. Als sie dann auch noch von Michael erfährt, dass dieser erst kürzlich ausführlich mit André telefoniert hat, ist sie verletzt und beginnt an Andrés Gefühlen für sie zu zweifeln. Alexandra ringt sich dazu durch, Christophs Hilfe anzunehmen und telefoniert mit der Spezialistin, die Eleni als Patientin übernehmen würde. Diese möchte Eleni jedoch in die USA verlegen lassen. Alexandra kann sich das in ihrer derzeitigen Lage nicht leisten, doch Christoph ist bereit, die Kosten dafür zu übernehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo und Easy fiebern dem ersten Date nach ihrer Aussprache entgegen. Während Easy die gemeinsame Zeit genießt, hadert Ringo mit seinen Ansprüchen an sich selbst. Nachdem Lulu ihn durchschaut hat, ist David mehr denn je entschlossen, das Kapitel Vivien zu beenden. Darunter hat überraschend zuerst Theo zu leiden. Chris ist entschlossen, Matteo den Abschied zu erleichtern. Seine Gefühle holen ihn dennoch ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Jenny mit einem Heiratsantrag rechnet, lässt Justus die Angst, die er im Fahrstuhl um seine kleine Tochter Luisa hatte, nicht los. Als Chiara eine anonyme Einladung zum Essen erhält, vermutet sie, dass Achim Holzer sie ausfindig gemacht hat. Gabriel bereitet mit Feuer und Flamme ein gemeinsames Event mit Ben in der Kneipe vor, doch dann stellt sich bald heraus, dass er sich im Datum vertan hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat entzieht sich, als seine jüngeren Mitbewohner in der WG Party machen. Er verbringt lieber einen gemütlichen Abend mit seiner Freundin Lilly auf der Couch. Nach einem frechen Kommentar seines Mitbewohners Jonas steigert Nihat sich in die Frage herein, ob er langsam aber sicher alt wird. Als ihn das Thema nicht loslässt, führt Lilly ihm vor Augen, dass gemeinsam alt zu werden, auch Vorzüge hat.