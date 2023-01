14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra und Anke schaffen es nicht, eine gemeinsame Hochzeitsrede zu formulieren. Also schreibt jede ihren eigenen Teil der Rede und Anke versucht es mit Humor. Kurz vor der Hochzeit schlägt Dörte die Aufregung auf den Magen. Gunter ist die Ruhe selbst. Am Tag der Hochzeit herrscht unter David und Carla Ratlosigkeit - wo sind die Ringe? Doch in der Kirche klärt sich alles auf und Nici übergibt die Ringe rechtzeitig an David, damit er sie Gunter reichen kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra bittet Eleni und Noah um Verzeihung und tatsächlich versöhnen die drei sich wieder. Doch dann stellt Eleni fest, dass ihre Kreditkarte nicht mehr funktioniert. Als sie daraufhin einen Bericht über die Schwarzbach-AG liest, wird ihr das wahre Ausmaß des Bilanzskandals bewusst und sie fragt sich, wie es sein kann, dass ihre Mutter nicht darin involviert ist. Als sie sich an den Treppensturz erinnert, fällt bei ihr der Groschen. Valentinas erste Begegnung mit Michael ist ihr nach ihrem Traum sehr unangenehm. Deshalb beschließt sie, dem Traum keine weitere Bedeutung zuzumessen. Zumal ihre nächste Begegnung ganz normal verläuft.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta ist überzeugt: Eva verheimlicht ihr etwas. Gemeinsam mit Lulu macht sie sich auf die Suche nach einem geheimen Schließfach. Bambi geht der Streit mit Easy nah, doch er trifft bei Sina nicht auf das erhoffte Verständnis. Da bekommt Bambi unerwartete Fürsprache. Cecilia ist ausgebremst, als Benedikt ihren Materialfund zurückverlangt. Ihre Freunde unterstützen sie und auch Benedikt gibt sich einen Ruck.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle ist hocherfreut, als Imani sich bei der Erstellung des Gutachtens zuversichtlich zeigt, doch sie hat die Rechnung ohne ihren Cousin Kilian gemacht. Als die Situation im Zentrum eskaliert, entführt der Rockerboss Achim Holzer Alexander. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Während Jenny jegliche Hoffnung auf einen Neuanfang mit Justus verliert, schafft Justus es nicht, Jenny gänzlich loszulassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica will sich von Tuner ablenken und geht auf die Jagd nach Elliot Jones. Das gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht, aber Jessica findet einen Weg, der ausgerechnet von Tuner durchkreuzt wird. Moritz bangt, dass er das Casting vergessen kann. Luis bekommt unerwartet Hilfe von Jessica, die zu einer Spezialmaske rät. Moritz lässt das widerwillig über sich ergehen und tatsächlich, das Heilmittel zeigt wahre Wunder.