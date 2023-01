"Sturm der Liebe": Gerry (l.) ist in Sorge um Shirin, als er die Wahrheit über Vincent erfährt.

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Finn zieht nach Simons Ansage wütend aus der WG aus. Er fühlt sich allein gelassen und wirft Nici vor, dass ihre Beziehung der größte Fehler seines Lebens wäre. Doch als Finn von Dörtes Tod hört, fährt er sofort zu Nici, um ihr beizustehen. Sie weint sich bei ihm aus. Sandra ist gerührt, das Anette kurzerhand ihren Frankreich-Trip cancelt. Als es um die Beerdigung geht, fällt Jens ein, dass Dörte ihre letzten Wünsche in einem Brief festgehalten hat. Sandra findet den Brief, Anke fühlt sich außen vor und es kommt zum Streit.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin hat sich mit Vincent, einem ebenfalls blinden Kommilitonen, zu einem Ausflug verabredet. Gerry ist besorgt, weil die beiden alleine losziehen wollen, doch Shirin tut das ab: Sie kommen schon allein zurecht. Umso alarmierter ist Gerry, als er erfährt, dass Vincent ein Betrüger ist, der seine Blindheit nur vorspielt, um andere schamlos auszurauben. André und Robert begeben sich widerwillig auf den von Hildegard angeordneten Angelausflug. Das Boot, mit dem beide auf den See hinausfahren, hat jedoch ein Leck und droht auf einmal zu sinken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute bekommt einen Anruf von Christin Schäfer, die sie um Geld bittet, um eine OP für Matilda zu bezahlen. Benedikt meldet sein Misstrauen an. Paula erfährt, was Cecilia in der Nacht des Stromausfalls getan hat. Als gute Freundin verspricht sie, Cecilias dunkles Geheimnis zu wahren. Stella bekommt eine klare Abfuhr von Paco. Obwohl ihre Gefühle ihr etwas anderes sagen, ist sie bemüht, sich ihre Verliebtheit auszureden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Leyla kann Annas Entschuldigung nicht annehmen. Als sie Zeugin wird, wie Anna fertiggemacht wird, stellt sie sich schützend vor sie. Jenny und Justus leiden unter ihrer Trennung. Gerade als Justus mit sich ringt, Jenny zu verzeihen, sieht er, wie sie von jemand anderem geküsst wird. Als Yannick Nele vor einer Vergewaltigung rettet, kann Isabelle nicht länger auf ihn sauer sein. Er ist und bleibt ihr Held, aber nicht nur ihrer.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica erfährt elektrisiert, dass Elliot Jones im Mauerwerk ist. Mit viel Glück schafft sie es, den Multi-Milliardär für sich zu begeistern. Als Jones ihr jedoch anbietet, mit ihm nach New York zu fliegen, zaudert Jessica. Yvonne hat kein Verständnis dafür, dass Gerner Laura nicht gedankt hat. Derweil fühlt sich Laura einmal mehr im Leben zurückgesetzt und reagiert auf Gerners halbherzige Entschuldigung mit Trotz und Härte.