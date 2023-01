"Alles was zählt": Deniz spricht mit Chiara über Simones Betrug.

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta hat eine neue Patientin im Krankenhaus: Reporterin Ina van der Velden glaubt, ihre Magenschmerzen deuten auf einen Herzinfarkt hin. Britta kann sie beruhigen, mit ihrem Herzen ist alles in Ordnung. Da keimt bei Britta der Verdacht auf, dass Ina nur mit einem Vorwand zu ihr gekommen ist, um an Infos über ihren Vater Jakob zu kommen. Nach Nicis Verhaftung erkennt Finn seinen Fehler und stellt sich der Polizei. Nici macht sich neue Hoffnung. Aber für Finn ist die Sache klar: Er ist fertig mit ihr. Als Nici bewusst wird, dass Finn sie ausliefern wollte, ist sie am Boden zerstört.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin hat sich mit Vincent, einem ebenfalls blinden Kommilitonen, zu einem Ausflug verabredet. Gerry ist besorgt, weil die beiden alleine losziehen wollen, doch Shirin tut das ab: Sie kommen schon allein zurecht. Umso alarmierter ist Gerry, als er erfährt, dass Vincent ein Betrüger ist, der seine Blindheit nur vorspielt, um andere schamlos auszurauben. Nachdem Eleni durch Leanders unkonventionelle Hilfe endlich wieder schlafen kann, ist dieser zuversichtlich, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befindet. Tatsächlich ist Eleni, obwohl sie mit Esoterik eigentlich nicht viel anfangen kann, von einer Kraft durchdrungen, die sie noch nie gespürt hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva kann es nicht fassen, dass Britta es nicht schafft, Roberts Brief zu lesen. Um sie aus ihrer Starre zu holen, greift Eva zu radikalen Mitteln. Ute ist sauer. Ausgerechnet Benedikt verhindert ihr Wiedersehen mit Matilda. Die Fronten scheinen verhärtet - bis Ute erkennt, dass er in ihrem Interesse handelt. David ist überzeugt, dass er es dank des Abstands zu Vivien geschafft hat: Er hat sich entliebt - ein schmerzhafter Trugschluss.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz erfährt, dass Frieda Annas Patentante ist, und ihm wird plötzlich klar, dass Simone ihn belogen hat. Als Henning einem Kunden mit einem alten Handy-Akkukabel aus der Klemme hilft, entdeckt er zu Danielas Überraschung eine Marktlücke.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner ist überfordert und weiß nicht, wie er mit Jessica umgehen soll. Er lässt sie stehen. Jessica hat genug davon, ständig im Büßergewand rumzulaufen, und beschließt impulsiv, Berlin zu verlassen. Moritz wird von seiner Agentur gekündigt, als sich das Foto vom March-Shooting im Internet verbreitet. Geknickt lässt sich Moritz von Luis trösten. Doch das dicke Ende kommt noch, als am nächsten Morgen Post von Marchs Anwälten eintrudelt.