"Unter uns": Easy (l.) und Ringo kommt ein ungeheuerlicher Verdacht, was es mit Evas Heimlichtuerei auf sich hat.

Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mathias ist in einen Unfall verwickelt und Bernd und Sandra werden zum Unfallort gerufen. Sandra fühlt sich unsicher zwischen den beiden Männern, während Bernd mit Sandras Rolle als Chefin vor Mathias nicht umgehen kann. Finn trauert Nici hinterher. Bernd rät ihm, einen Schritt auf sie zuzugehen. Aber Simon erinnert Finn an ihren Vorsatz: Spaß haben! Während Finn eine Party-Bekanntschaft anruft, bekommt Nici einen Denkanstoß von Johanna. Wäre es nicht besser, sich mit Finn zu versöhnen? Doch dann sieht Nici ihn mit seinem Date!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um seinem Gläubiger zu entkommen, möchte Erik seine Café-Anteile an André verkaufen. André, der von Eriks Geldnot mitbekommen hat, drückt daraufhin den Preis, da Erik gar keine andere Wahl bleibt, als zu verkaufen. Als er Krüger dann nicht die gesamte Summe auf einmal zahlen kann, taucht dieser bei Yvonne auf. Gerry, der versprochen hat, für Shirin da zu sein, muss sie kurz allein zu Hause lassen. Als er zurückkommt, kümmert sich Yvonne um die aufgewühlte Shirin und er erkennt, dass seine Freundin vorerst wirklich nicht alleine bleiben kann. So meldet er sich unter einem Vorwand bei der Arbeit krank.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ringo und Easy die Neugier packt, was es mit Evas seltsamem Verhalten rund um den mysteriösen Datenstick auf sich hat, machen sie eine interessante Entdeckung. Eine Geburtstagsüberraschung von Jenny für Chris wird zum Debakel, als er und Corinna im Liebesglück ihre Hundesitterpflichten vernachlässigen. Bambi sieht nun ein, dass er in letzter Zeit abgelenkt war und konzentriert sich wieder mehr auf seine Familie.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone versucht, Chiara und Leyla im Eislaufkader zu halten. Sie hat ohne Miro keine Chance, ihre Unschuld zu beweisen. Jenny spielt sich an Axel ran. Ben will sich bei Kim für ihre Liebes-Collage revanchieren. Gabriel hilft ihm dabei, doch dann bringt er Ben ungewollt in Trouble. Als Henning und Daniela herausfinden, dass der Terrornachbar bei ihnen im Haus wohnt, versucht Daniela es zunächst mit Diplomatie.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist dankbar, dass Carlos für sie beruflich einspringt, damit sie sich um Jessica kümmern kann. Dabei ahnt sie nicht, dass ausgerechnet Carlos die kummergeplagte Jessica sehr vertraut auffängt. Verärgert muss Laura einsehen, dass sie gegen die lärmgeplagten Nachbarn des Mauerwerks nichts ausrichten kann: Für neue Fenster für die Nachbarschaft muss sie eine horrende Summe aufbringen. Doch dann gerät das Goldkind Johanna in ihr Blickfeld.