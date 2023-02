"Alles was zählt": Jenny weiht den besorgten Justus nicht in ihre Pläne ein.

Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon hat Dilay im Hochzeitkleid aufgefangen, doch der magische Moment wird durch ein Telefonklingeln unterbrochen - und Simon lässt Dilay einfach fallen. Sie kann seine ungehobelte Art nicht fassen. Trotz Charlottes Bemühungen ist Dilay durch mit Simon. Gunter kämpft gegen seine Trauer um Dörte und gegen seine Alkoholsucht. Merle und Carla sind für ihn da und unterstützen ihn. Denn Gunter muss sich eingestehen: Die Versuchung wieder zu trinken ist groß. Aber er kann seiner Sucht widerstehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Krügers Auftauchen alarmiert Erik und er möchte die arglose Yvonne vor ihm schützen. Deshalb appelliert er an Christoph, mit Krüger zu reden und diesen zurückzupfeifen, was Christoph ihm auch verspricht. Doch Krüger pokert weiter. Dann macht ein Fremder Erik ein überraschend lukratives Angebot. Werner macht sich nach Valentinas Geständnis Sorgen um sie. Doch Valentina lässt sich von Alfons mit einer gemeinsamen Arbeit ablenken. Später erklärt sie Werner, dass sie ihre Zukunft nicht wegen einer hoffnungslosen Liebe gefährden will.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute befürchtet, den Kontakt zu ihrer leiblichen Tochter Matilda ruiniert zu haben, bis sie einen Besuch erhält, der ihre schlimmsten Befürchtungen übertrifft. Chris will schlechten Gewissens alles tun, um Jenny in ihrer Trauer um ihren Hund zu helfen. Hat ihre Freundschaft noch eine Chance? Um sich selbst und Eva zu beweisen, dass sie jede Herausforderung meistert, halst Stella sich kurzerhand einen Auftritt als "Standup-Comedian" auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Jenny realisiert, dass sie bei Axel auf Granit beißt, greift sie zu drastischeren Methoden, um hinter seinen Plan gegen ihre Familie zu kommen. Yannick erfährt, dass er ein geeigneter Organspender für Nele ist, doch die gesetzlichen Vorgaben sprechen dagegen. Auch Isabelle ist nicht einverstanden. Während Bens Valentinstagsüberraschung für Kim doch noch ein Erfolg wird, wandern Gabriels Gedanken immer öfter zu seiner alten Flamme Maria.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura legt sich ins Zeug, um an Johannas Geld zu kommen, das sie so dringend fürs Mauerwerk braucht. Sie wittert eine Chance, ihr eine mehrstellige Summe abzuknöpfen, erkennt aber, dass das nicht klappen kann. Was nun? Nina ahnt nicht, dass Jessica sich ihr aus schlechtem Gewissen entzieht, und hat Mitgefühl mit ihrer Schwester. Sie selbst genießt weiter den Umgang mit Carlos und lässt sich das von Katrin auch nicht mies machen.