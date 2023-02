"Alles was zählt": Jenny und Justus sind sich wieder nahe.

Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Britta endlich mit Rufus Frieden schließt, erkennt Rufus, dass er zu weit gegangen ist. Als Bambi von Maik zu Gewalt aufgefordert wird, um kriminelle Folgetaten zu verhindern, lehnt Bambi ab. Dann aber scheint Maiks Warnung wahr zu werden. Vivien ist enttäuscht, dass ihr Mann Tobias sie in Sachen Nachwuchs belogen hat. Der feine Riss in ihrer Beziehung bleibt in der Schillerallee nicht unbemerkt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny kann Justus glaubhaft versichern, dass sie die Einzige ist, die Axels Rachepläne herausfinden kann, weil er eine Schwäche für sie hat. Chiara und Leyla wollen ihre Karrieren vorantreiben. Simone ist entschlossen, sie aufzuhalten - wird es ihr gelingen? Yannick macht seiner Freundin Isabelle unmissverständlich klar, dass er Nele auf jeden Fall helfen wird - bis ausgerechnet sie es sich anders überlegt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zwar konnte Jessica in Valencia einen kleinen Erfolg für ihr Maskenbusiness einfahren, aber Tuner hat sein Herz für sie verschlossen. Umso erleichterter ist Jessica, als sich zwischen ihr und Nina endlich die alte Nähe wieder einstellt.