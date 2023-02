14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta sorgt sich um Hendrik. Sie glaubt, hinter seinem Verhalten stecke mehr als nur Überarbeitung. Durch Gunter wird Hendrik klar: Er kann seine Sucht nur mit Ehrlichkeit besiegen. Schafft er es, Britta die Wahrheit zu sagen? Anette erfährt von Mathias, dass Hansen und Konowski familiär verbunden sind. Ihre Chancen auf den Auftrag sind also gleich null. Frustriert wirft sie bei einem Spaziergang mit Malte zwei Bierflaschen auf das Konowski-Gelände und löst damit einen Kurzschluss aus. Malte rät ihr, einfach abzuhauen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph weist Krüger dazu an, Markus' Anwältin zu manipulieren, um für einen möglichst ungünstigen Prozessausgang für Markus zu sorgen. Zu Christophs Überraschung wählt Markus' Anwältin ganz von selbst die falsche Strategie und er glaubt, dass Alexandras Mann nun kein Problem mehr für ihn darstellen kann. Eleni und Leander wollen endlich ungestört Zeit zu zweit verbringen, doch Yvonne macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sie hat sich angeblich mit Erik gestritten und sucht nun Zuflucht in der Frauen-WG. Während Eleni Yvonne tröstet, lässt Leander sich etwas ganz Besonderes für ihre lang ersehnte Zweisamkeit einfallen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy wird der Survivaltrip mit Bambi schnell zu ernst. Er setzt einen Notruf ab und ahnt nicht, dass er damit eine mögliche Katastrophe heraufbeschwört. Theo wird davor bewahrt, Cecilia in einem ungeeigneten Moment seine Gefühle gestehen zu müssen. Er erkennt, dass er endlich handeln muss. Tobias erkennt, dass sein Misstrauen gegen Jessica nicht ganz unbegründet war. Als er ihr trotzdem hilft, bringt ihm auch das weitere Ablehnung ein.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Axel vor Jenny prahlt, schnappt im Hintergrund Justus' Falle zu. Gedemütigt erkennt Axel, dass er nichts mehr gegen die Steinkamps in den Händen hat. Imani fühlt sich von Isabelles Drohung überrollt. Während sie von Deniz aufgefangen und von Jenny beruhigt wird, bindet Isabelle Kilian in ihren Feldzug ein. Nachdem Gabriel Maria klargemacht hat, dass es zwischen ihnen aus ist, glaubt er, die Sache abhaken zu können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica bereut es sehr, Tuner angelogen zu haben. Tuner kapiert indes, dass er Jessica beweisen muss, wie sehr er sie liebt. An Yvonnes Geburtstag hat Laura ein Essen nur im Kreise der Bode-Familie geplant. Michi merkt, dass Yvonne gern all ihre Lieben an einem Tisch hätte. Also bittet er Gerner und Sunny, ebenfalls dazuzukommen. Während Gerner und Laura Yvonne zuliebe gute Miene machen, stößt Sunny Lauras falsches Spiel zunehmend auf.