14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bernd erfährt, dass Sandra ihre Gefühle für Mathias hinterfragt und schöpft neue Hoffnung. Mathias hat Angst vor einer weiteren Enttäuschung und will sich zurückziehen. Doch Gunter bittet ihn, nicht zu voreilig zu handeln. Mathias wird klar: Er wird um Sandra kämpfen. Hendrik hat nach einer Pilleneinnahme erneut starke Magenkrämpfe und Britta besteht auf ein Blutbild. Malte bietet seine Hilfe an und schlägt vor, das Labor mit seinem Blut zu täuschen. Doch Hendrik will nicht tricksen und setzt seine Tabletten sofort ab. Zuhause wird er von heftigen Entzugserscheinungen gequält.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach ihrem Liebesgeständnis hält Michael sich von Valentina fern, was diese vor ein Problem bei der Arbeit am Boot stellt. Sie bittet Noah um Hilfe und schüttet ihm bei der gemeinsamen Arbeit das Herz aus. Der findet sie daraufhin zunächst leicht neurotisch, doch als den beiden ein kleines Missgeschick passiert, sieht er sie plötzlich in einem anderen Licht. Eleni möchte Leander mit einem romantischen Abendessen in seiner Wohnung überraschen und gibt sich beim Kochen und Tischdecken besonders viel Mühe. Leander, der nichts davon ahnt, hat allerdings schon andere Pläne und kommt nicht nach Hause. Enttäuscht räumt Eleni alles auf und geht in ihre Wohnung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Corinna schlägt sich für Freunde und Nachbarschaft die Nacht um die Ohren. Als sie morgens kurz einnickt, hat sie einen schrecklichen Traum. Bambi fühlt sich von Maik verraten, als der ihm vor den Hausbewohnern in den Rücken fällt. Der verfolgt damit eine ganz bestimmte Strategie. Ute fühlt sich von Benedikt allein gelassen, als Matildas Anreise zu scheitern droht. Beistand findet sie bei Corinna, doch dann überrascht Benedikt sie doch noch.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani ist entschlossen, Deniz nicht von der Seite zu weichen und sogar bei seiner lebensbedrohlichen Operation zu assistieren. Isabelle ist erleichtert, dass Yannick ihr vergibt. Doch zu Nele hat sie eine klare Haltung.Gabriel lässt sich zu einer Nacht mit Maria hinreißen. Mit seinen Gefühlen hadernd, bemerkt er nicht, dass sie eine Agenda verfolgt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik ist genauso froh wie Sarah, dass sie in die WG gezogen ist. Dank ihr findet er auch endlich die fehlende Zutat für die Hot-Sauce. Die beiden verbringen eine ungezwungene Zeit miteinander - bis Erik einen Traum von Sarah hat. Tobias hat kein Verständnis dafür, dass Johanna sich heimlich den Firmenwagen ausleiht. Als sie ihm gesteht, auf diese Weise an der neuen Schule Freunde gewinnen zu wollen, zeigt Tobias Mitgefühl.