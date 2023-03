"GZSZ": Luis (r.) versucht Moritz für seinen neuen Job in der Mauerwerkküche zu motivieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta lässt Hendrik nicht operieren, solange die Ursache für seinen Schwächeanfall nicht geklärt ist. Notgedrungen lässt Hendrik sich auf einen Bluttest ein, ist aber versucht seine Blutprobe verschwinden zu lassen, um seine Tablettensucht zu decken. Und wird von Schwester Silke ertappt! Nici ist erleichtert: Gunter verzeiht ihr den Pferdediebstahl und sie kann die von Bredows mit Mathias' Hilfe überzeugen, dass der Hengst Diabolo an keinen weiteren Rennen mehr teilnehmen muss.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Viviens Frust darüber, dass ihre Mutter ihren Geburtstag vergisst, ist dank eines speziellen Geschenks vergessen. Das kommt allerdings nicht von Tobias. Benedikt will Dominic für ein Projekt gewinnen. Mit seinen üblichen Tricks wird er bei seinem ehemaligen Kumpel allerdings nicht weit kommen. Ein Alptraum macht Corinna bewusst, wie viel sie zu verlieren hat. Chris gelingt es mit seiner Liebe, den bösen in einen guten Traum zu verwandeln.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Um ihn loszuwerden, bietet Jenny Axel Geld. Doch der denkt nicht daran, aufzugeben und erniedrigt Jenny mit einem pikanten Gegenangebot. Während Deniz nach seiner OP optimistisch in die Zukunft blickt, kann Imani die Sorge der letzten Stunden nicht so einfach abschütteln. Als sein Werkzeug spurlos verschwindet, befürchtet Henning einen Diebstahl. Er ahnt nicht, dass Daniela ihn überraschen will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik will seinem Traum von Sarah keine Bedeutung beimessen und sich beweisen, dass alles halb so wild ist. Er liebt Toni, kein Grund zur Beunruhigung! Doch der ungezwungene Umgang mit Sarah fällt ihm zunehmend schwer. Als Moritz von seiner neuen Agentur zu einem Casting für eine Hundefutter-Werbung geschickt wird, sieht er seine Chance, endlich wieder Geld zu verdienen. Dummerweise wird beim Casting etwas verlangt, das er nicht hinbekommt.