14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik kann nicht verhindern, dass seine Blutprobe ins Labor geht. Er will Britta schon die Wahrheit sagen, doch bevor er dazu kommt, lässt Schwester Silke die Blutprobe verschwinden. Unter einer Bedingung: Er muss ab jetzt clean sein. Anette benötigt ein neues automatisiertes Lkw-Verladesystem. Um dieses zu finanzieren, will sie der Bank das Stammhaus in Goslar als Sicherheit anbieten. Dann der Schock: Im Goslarer Stammhaus ist ein Feuer ausgebrochen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik bereitet sich nervös auf die Ankunft von Ulrike Dremel vor und muss gleichzeitig die Wogen bei der eifersüchtigen Yvonne glätten. Als Ulrike schließlich eintrifft, ist sie sofort bezaubert von Erik, der ihrer Jugendliebe zum Verwechseln ähnlich sieht. Robert ist nervös, denn das erste Abendessen mit Gästen steht an und er möchte natürlich, dass seine Outdoor-Küche ein voller Erfolg wird. Doch plötzlich droht alles schiefzugehen, denn es gibt nicht genug Personal. Zum Glück springen Valentina und Noah gerade noch rechtzeitig ein.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Benedikt glaubt, er habe Job und Privatleben unter einen Hut bekommen, verliert Ute Matilda ein zweites Mal. Unter vollem Einsatz bekommt Tobias Viviens Kuscheltier zurück. Aber die erfolgreiche Mission fühlt sich nicht wie ein Sieg an. Jakob bekommt einen Auftrag von Eva und wird von Stella dabei begleitet. Er freut sich über die Zweisamkeit, Stella hat jedoch etwas ganz anderes auf der Agenda.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Jenny und Justus sich nicht weiter von Axel provozieren lassen wollen, bringt der mit seinen Attacken Simone zur Weißglut. Als Yannick aus dem Krankenhaus entlassen wird, sind sowohl Isabelle als auch Nele darum bemüht, ihn ihre Wertschätzung spüren zu lassen. Gabriel wird von Maria und Ben mit einem Treffen überrumpelt. Gutgläubig kauft er Maria ihre ernsten Absichten ab.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura überbringt Gerner die schlechte Nachricht von Sunnys Zusammenbruch. Während Gerner im Krankenhaus um Sunny bangt, fürchtet Laura, dass sie nach ihrem Streit Auslöser für Sunnys schwere Verletzung sein könnte. Emily, Nihat und Lilly sehen der Befragung durch die Staatsanwaltschaft nervös entgegen. In der Hoffnung, dass das Verfahren gegen sie eingestellt wird, stellen die drei sich ihrer Verantwortung.