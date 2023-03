14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Gunter den Kleiderschrank von Dörte aussortiert, merkt er, dass er die Trauer im Griff hat. Er kommt alleine klar - Merle darf beruhigt nach Costa Rica zurückkehren. Was von Gunter gut gemeint ist, trifft Merle. Denn sie ist dabei, sich wieder in Gunter zu verlieben. Sandra muss Nici schweren Herzens ziehen lassen. Bernd und Mathias haben unabhängig voneinander die Idee für ein Abschiedsessen. Wieder steht Sandra vor dem Problem, sich zwischen den Männern entscheiden zu müssen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach einer traumatischen Nacht in der Notaufnahme ist Valentina schwer angeschlagen, versucht ihre Gefühle jedoch zu verdrängen. Robert möchte ihr beistehen, doch ausgerechnet Michael kümmert sich bereits tröstend um sie. Robert bekommt das in den falschen Hals. Weil die Sonnbichlers merken, dass es zwischen Carolin, Max und Vanessa weiterhin knirscht, beschließen sie, alle zusammen einen spanischen Abend zu veranstalten. Unterdessen merkt Max, dass seine Mutter in letzter Zeit sehr zerstreut ist, und fasst sich ein Herz.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta findet Rufus undankbar und nimmt das Taxi wieder an sich. Als sie es verkaufen will, bringt sie Lulu und Jenny in Gefahr. Benedikts Unterstützung für Ute ist gescheitert. Nach außen ganz nüchterner Geschäftsmann ist Benedikt doch klar, dass er einen Fehler gemacht hat. Stella genießt es, in ihrer zwanglosen Affäre mit Jakob die Regeln zu bestimmen. Sie ahnt nicht, dass Jakob sich heimlich mehr erhofft.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny erkennt, dass Axel die Steinkamps weiter terrorisieren wird. Nicht nur für sie besteht dringender Handlungsbedarf. Deniz klammert sich an die Hoffnung, schnell gesund zu werden und seinem Team wieder als Trainer zur Verfügung zu stehen, doch es kommt anders. Nele landet mit ihrem Geschenk einen Volltreffer. Während Yannick arglos von Freundschaft ausgeht, wird Isabelle klar, was Nele wirklich will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

In der Sorge um Sunny ist Laura für Gerner da. Doch die Erleichterung darüber, dass es Sunny besser geht, währt nur kurz, denn Sunny erfährt, dass sie ihr Leben lang stark eingeschränkt bleiben könnte. Nina übernimmt für Katrin einen Termin, um sie wegen Sunny zu unterstützen. Um sich nicht wieder dem Vorwurf der Kompetenzüberschreitung ausgesetzt zu sehen, hält Nina sich dabei strikt an Katrins Vorgaben.