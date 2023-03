Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Wie erwartet, legt die Bank Anettes Kreditantrag wegen des Brandes in Goslar auf Eis. Anette hat Panik vor einer Pleite. Malte ärgert seine Machtlosigkeit. Auch die gerettete Ware aus den abgebrannten Lagerhallen ist nur Ramsch, bis Joe und Sam den wahren Wert der Fidget-Toys erkennen. Zwischen Bernd und Mathias bahnt sich ein Konkurrenzkampf um Sandra an. Nici ist überzeugt, dass sich die beiden bei ihrem Abschiedsessen zusammenreißen. Doch sie irrt - es kommt zum Hahnenkampf. Als Bernd und Mathias sich am nächsten Morgen bei Sandra entschuldigen wollen, gibt es gleich wieder Streit.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Max, Gerry und Shirin von Helenes Diagnose erfahren, macht sich Shirin große Vorwürfe und gibt sich die Schuld an Helenes Zustand. Helene möchte Shirin beruhigen und verbringt mit ihr einen Nachmittag im Hotel-Spa. Doch plötzlich scheint Helene erneut einen Aussetzer zu haben. Als Eleni alte Tickets für Formentera findet, erklärt Alexandra ihr, dass sie dort einmal mit Elenis Vater war. Doch als sich Eleni mit Markus ausspricht, erfährt sie, dass er nie mit Alexandra auf Formentera war. Nachdem sie dann noch bemerkt hat, dass Christophs Handschrift ihrer eigenen ähnelt, kommt ihr allmählich ein Verdacht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Corinna erfährt schockiert, was ihrer Tochter passiert ist. Wird es ihr gelingen, Cecilia aus ihrem Verdrängungsmodus herauszuholen? Jennifer schließt einen Deal mit Britta, um deren Auto zu kaufen. Zu spät erkennt sie, welchen Preis sie dafür wirklich zahlt. Stella und Vivien geraten beim Babysitten über ihre unterschiedlichen Erziehungsansichten aneinander. Stella wird nun klar, dass das Thema ein wunder Punkt für Vivien ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle kann ihre Eifersucht nicht mehr beherrschen, als Nele sie bewusst provoziert. Deniz ereilt mit dem Schlaganfall der nächste Schicksalsschlag. Obwohl Imani geistesgegenwärtig handelt, ist unklar, welche Schäden der Trainer des Steinkamp-Kaders davonträgt. Gabriel schöpft Hoffnung, als Maria andeutet, sich ändern zu wollen. Dabei steht bei ihr die Suche nach einer wertvollen Münze im Vordergrund.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Gerner Laura die Schuld an Sunnys Verletzung gibt, ist diese erleichtert, dass ihre Mutter zu ihr hält. Laura packt auch das schlechte Gewissen, denn Yvonnes Vertrauen hat sie eigentlich nicht verdient. Nina ist froh, dass Carlos weiterhin ihr gemeinsames Herzensprojekt verwirklichen möchte. Als Carlos klar wird, dass er nicht als Partner, sondern als Angestellter einsteigen müsste, steht die Zusammenarbeit auf der Kippe.