Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik tut Brittas Sorge um ihn ab. Als eine OP-Simulation für ihn hervorragend läuft, genießt er sein Ansehen. Er soll eine schwierige OP übernehmen, doch die Patientin ist Lilly! Angespannt greift Hendrik erneut zum Aufputschmittel. Malte wählt Bens Lkw-Tour für den geplanten Überfall aus. Doch dann stellt Malte erschrocken fest, dass Ralf seinen Namen aus Polizeiakten kennt. Doch der geplante Versicherungsbetrug ist nicht mehr zu stoppen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina ist noch immer schockiert vom Unfall, der sich bei ihrem Ausflug mit Vroni abgespielt hat, und macht sich große Vorwürfe. Als Vanessa einen Schwächeanfall erleidet, soll Valentina ihr die richtigen Medikamente verabreichen. Doch sie ist völlig durch den Wind und gibt Vanessa eine Tablette, die auf keinen Fall für Schwangere geeignet ist. Nachdem André bei Max so getan hat, als ob Helene ihr eigenes Glück für die geplante Mehrgenerationen-WG hintanstellen würde, versucht Max, seiner Mutter die WG auszureden. Helene bekommt das in den falschen Hals und hat das Gefühl, alle wollen sie loswerden und nach Südafrika abschieben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella muss lernen und gibt daher sowohl Paco als auch Jakob einen Korb. Mit einem Trick findet Jakob jedoch einen Weg für willkommene Ablenkung. Theo erfährt, dass Andrés Anzeige gegen Paula gravierende Folgen haben könnte. Als er die Sache regeln will, wird er von André bitter verhöhnt. Ute ist erleichtert, als Benedikt tatsächlich aus der Wohnung auszieht. Aber tut sie damit auch für Maja das Richtige?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone will die Deutsche Meisterschaft ins Steinkamp-Zentrum holen. Als sie den BDE-Präsidenten überzeugen will, kommt es zu einem überraschenden Zwischenfall. Nathalie kann ihre Vorfreude nicht im Zaum halten und lässt sich zu einer verfrühten Entscheidung hinreißen. Justus will Jenny den Rücken freihalten und übernimmt einen Teil der Vorbereitungen mit Isabelle. Doch dadurch fühlt sich Jenny ausgeschlossen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna, die nach Sunnys Weggang ziemlich niedergeschlagen ist, lässt sich von Luis trösten. Dank ihm kann sie schließlich auch wieder von Herzen lachen. Luis ahnt allerdings nicht, dass Johanna bald anfängt, für ihn zu schwärmen. Emily ist betrübt, dass sie tatsächlich Kates Geburtstag verschlafen hat. Die Stimmung ist entsprechend gedämpft. Emily tut alles, um ihren Fauxpas wiedergutzumachen.