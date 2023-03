"Alles was zählt": Leyla ist durch Lucas' schroffe Art vor den Kopf gestoßen.

Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bernd beschließt, nach Norderney zu gehen. Er ist tief getroffen von der Nachricht, dass Sandra und Mathias nun ein Paar sind. Bei einem letzten gemeinsamen Einsatz taucht der Dieb von Dilays Dienstpistole auf. Können die beiden ihn fassen? Britta ist enttäuscht, dass Hendrik Lilly unter Tabletteneinfluss operiert hat, und suspendiert ihn von seiner Arbeit. Doch sie ist so maßlos gekränkt, dass sie einen Schritt weiter geht und ihn auch aus der gemeinsamen Wohnung wirft.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina steht nach der Verwechslung von Vanessas Medikamenten völlig neben sich. Als sie sich um Vroni kümmert und diese im gleichen Moment Besuch von Noah bekommt, entsteht der Eindruck, Valentina sei wegen ihm so nervös. Also ermutigt Vroni ihn, einen Flirtversuch bei seiner Herzdame zu wagen. Nachdem Helene von Andrés hinterhältiger Aktion erfahren hat, macht sie ihrer Enttäuschung in der Küche vor versammelter Mannschaft Luft. Andrés Besänftigungsversuche schlagen allesamt fehl und auch Michael kann über André nur den Kopf schütteln.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Chris will sich endlich von Corinna lösen, doch als er im Hotel auf Jenny trifft, überschlagen sich die Ereignisse. David ahnt nicht, dass Jessica ein Auge auf ihn geworfen hat. Mit ihrem Wissen über seine Intrige sollte er es sich deswegen aber nicht mit ihr verscherzen. Paco glaubt, dass Stella mit Jakob glücklich ist, und beschließt daher, seine Gefühle ritterlich zurückzustellen. Ob das auf Dauer gut geht?

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie genießt auch die schlechten Seiten ihrer neuen Situation, bis etwas Unvorhergesehenes passiert. Leyla bemüht sich weiterhin beim Training mit Luca, doch die beiden sprechen einfach nicht die gleiche Sprache.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias bleibt Carlos eine Antwort schuldig, ob er Katrin von der Firmengründung erzählt. Während Tobias sich jedoch dagegen entscheidet, um Katrin zu schützen, setzen Carlos und Nina alles auf eine Karte. Moritz stößt auf Lauras Kinderbrief und merkt betroffen, wie tief die Verletzung über den Bruch mit Yvonne sitzt. Die Geschwister finden Trost beieinander - bis sie auf Gerner treffen.