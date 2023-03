"Alles was zählt": Maximilian ist in großer Sorge um Nathalie, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Chris ist nach seiner Verzweiflungstat voller Reue und kann Cecilia kaum in die Augen schauen. Wird Cecilia von seinem Fehltritt erfahren? Davids Bündnis mit Jessica fliegt ihm um die Ohren, als Jessica ihm gegenüber eigene Absichten verfolgt. Sein ganzer Plan droht ans Licht zu kommen. Als Ringo sich an seinem Geburtstag zwischen Benedikt und Easy entscheiden muss, erhält er von Easy ein Geschenk der besonderen Art.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie wird unter Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Maximilian und Isabelle sind in großer Sorge um sie. Simone will eine Reportage nutzen, um das Image des Steinkamp-Kaders weiter aufzupolieren. Als sie den Trainer Luca da heraushalten will, passt dem das nicht. Deniz geht es wahnsinnig auf die Nerven, dass er sogar im eigenen Haus auf Hilfe angewiesen ist, aber Daniela und Henning wissen Abhilfe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz bekommt von Yvonne nicht die erlösende Antwort und wirft ihr Doppelmoral vor. Umso dankbarer ist er für Luis' Unterstützung, während er sich um Laura kümmert. Um ihren Brüdern zu demonstrieren, wie fest ihr Band mit Sascha ist, lässt sich Emily zu einem Fitnessdate überreden. Ihre anfängliche Demotivation weicht sportlichem Ehrgeiz, als Konkurrenz aufs Laufband kommt.