TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Zu Silkes Überraschung lässt Amelie sich breitschlagen, ihre Sozialstunden für einen kranken kleinen Jungen zu verlängern. Jorik zieht sie damit auf, dass sie doch ein gutes Herz hat. Das bekommt Amelie in den falschen Hals und beendet die Affäre rigoros. Ralf ist dankbar, dass Carla sich rührend um Justitia gekümmert hat, und will ihr eine Freude machen. Sein Geschenk kommt gut an - ein Bildband über Wildpferde und ein Ausflug zu den Dülmener Wildpferden. Carlas Widerstand gegen Ralf bröckelt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eleni muss getroffen erkennen, dass Alexandra nicht von ihrem Rachefeldzug abzubringen ist. Leander versucht, seine eigenen Sorgen zurückzustellen und für sie da zu sein, doch über ihm braut sich bereits ein Unwetter zusammen. Als die beiden an ihrem Findling aufeinandertreffen, versichern sie sich gegenseitig ihrer Liebe. Valentina hat das Bedürfnis, für alle Patienten da zu sein und reibt sich zunehmend im Krankenhaus auf. Doch von der Stationsleitung häufen sich die Beschwerden, dass Valentina nicht rechtzeitig mit ihrer Arbeit fertig wird, da sie sich zu viel Zeit für die einzelnen Patienten nimmt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David erfährt, dass Tobias Jessica bestochen hat. Er nutzt sein Wissen, um einen weiteren Keil zwischen Vivien und Tobias zu treiben. Obwohl sie es nicht zugibt, leidet Cecilia unter Chris' Verschwinden. Als sie ihre Wut kanalisieren muss, ist Jenny ein willkommenes Opfer. Als Stella überhaupt nicht weiß, wie sie mit Jakobs Liebesgeständnis umgehen soll, ist es ausgerechnet Paco, der zwischen den beiden vermittelt.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian muss hilflos mit ansehen, wie der langersehnte Traum von ihm und Nathalie zerplatzt. Leyla fühlt sich ausgebremst, als Luca ihr eine vereinfachte Choreografie aufdrücken will. In ihr wächst der Widerstand. Doch sie muss Luca von ihrem Konzept überzeugen. Kim jongliert tapfer mit den verschiedenen Anforderungen als Mutter von Nils, als Partnerin von Ben und als Designerin. Wird sie alles unter einen Hut bringen können?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner nimmt Abstand von seinem Vorhaben, in der Hoffnung, dass Jessica ihm endlich reinen Wein einschenkt. Stattdessen pumpt Jessica ihn jedoch erneut um Geld an, als Carlos sie unter Druck setzt. Die Follower von Moritz machen sich über seine Fotos lustig. Zornig geigt Moritz Johanna die Meinung und auch Luis findet ihre Aktion ziemlich uncool. Johanna erkennt, dass sie sich ein Eigentor geschossen hat.