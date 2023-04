Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra und Mathias haben ihr Traumhaus gefunden und sie wollen es kaufen - auch wenn Mathias dafür längere Zeit nach England muss. Spontan hat Sandra die Idee, Urlaub zu nehmen und Mathias zu begleiten. Simon will mit Dilay einen Abend zu zweit verbringen und überrascht sie mit Theaterkarten. Doch Dilays Interesse hält sich in Grenzen, im Gegensatz zu der theaterbegeisterten Ceyda. Die Aktion macht Simon klar: Dilay ist nicht nur ein Theatermuffel, sie hat auch kein Interesse an ihm.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bestärkt durch ihren Liebesschwur, wollen Eleni und Leander ihre Sorgen ausklammern und sich Zeit füreinander nehmen. Die beiden unternehmen eine Wanderung und kommen entspannt zurück, bis sie Markus über den Weg laufen. Er macht Eleni heftige Vorwürfe, dass sie mit Leander turtelnd am "Fürstenhof" herumläuft. Noah erhält eine in die Zukunft terminierte E-Mail von Vroni und ist erschüttert. Vroni wollte unbedingt eine "Sternenfänger"-Challenge mit Noah machen, doch er hatte keine Lust und fühlt sich nun furchtbar schuldig. Valentina steht Noah bei und bringt ihn dazu, die Challenge trotzdem für Vroni zu machen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Das Geständnis von Tobias bestätigt Viviens Ängste und macht beiden bewusst, wie grundverschieden sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen. Cecilia stößt die vor den Kopf, die ihr am nächsten stehen. Lulu überlässt sie dennoch nicht sich selbst und demonstriert Liebe und Loyalität. Britta versucht, Ute aus ihrem Tief holen. Für den unerwarteten Erfolg verursacht sie jedoch ein totales und ungeplantes Chaos.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Justus planen etwas Großes, doch plötzlich taucht ein Problem auf, das nicht so einfach zu lösen sein wird. Daniela fällt aus allen Wolken, als eine Person aus ihrer Vergangenheit völlig unerwartet in Essen auftaucht. Leyla fühlt sich von ihrem Trainer Luca im Steinkampzentrum schikaniert. Enttäuscht muss sie erkennen, dass sie weder bei Chiara noch bei ihrer Chefin Simone Steinkamp Rückhalt findet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der Umgang zwischen Erik und Sarah ist derart verkrampft, dass John Lunte riecht. Notgedrungen gesteht Erik, dass er Sarah wohl mehr als nur mag. John macht Erik rund, doch Sarah nimmt ihn überraschend in Schutz. Yvonne ist völlig aus dem Häuschen, als sie mitbekommt, dass einer der Stars von "Lovers and Lies" in Berlin zu Besuch ist, mit Sascha als Personenschützer. Da sollte doch wenigstens ein Autogramm für sie drin sein.