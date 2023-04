Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin bittet Charlotte, mit ihm Lüneburg zu verlassen, doch die lehnt ab. Gunter kann ihn überzeugen, nichts zu überstürzen. Daraufhin wird Marvin unsicher und dann steht plötzlich sein Vater vor ihm. Amelie hält Jorik auf Abstand, da sie fürchtet, er könnte Gefühle für sie entwickeln. Der ist genervt von Amelies abweisender Haltung und macht ihr klar, dass er nichts Festes will. Als Amelie daraufhin an die Affäre anknüpfen will, lässt Jorik sie abblitzen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eriks Plan, sich als Ajay Khan auszugeben, um Ulrike doch noch dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben, scheint aufzugehen. Bei einem gemeinsamen Essen, für das sie sogar extra sein indisches Lieblingsgericht hat zubereiten lassen, gesteht Ulrike ihm, dass sie für ihn sogar ihren Mann verlassen würde. André hatte mit seiner gefälschten Bewerbung Erfolg: Greta, deren Lebenslauf er aufpoliert hat, wird eingestellt und er wird offiziell aus seinem laufenden Vertrag entlassen. Doch Helene kann er nicht so schnell täuschen, denn die zählt eins und eins zusammen, als sie erfährt, wie überrascht Hildegard von Gretas Einstellung ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi erkennt sich alarmiert im polizeilichen Phantombild. Er versucht, seine Spuren zu verwischen - und zieht damit Sinas Aufmerksamkeit auf sich. Nachdem Cecilia sie aus dem Hotel geschmissen hat, braucht Jenny eine neue Bleibe und erkämpft sich ihren Platz in einer WG. Während Vivien befürchtet, dass ihre grundverschiedenen Lebensentwürfe das Ende ihrer Ehe mit Tobias bedeuten, will er nicht kampflos aufgeben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian wird bei einem vermeintlichen Autodiebstahl beobachtet. Deniz ist guter Dinge, weil die Reha-Maßnahmen fruchten, doch dann überschätzt er seine Kräfte und landet auf dem Boden der Tatsachen. Nun muss er sich schnell wieder aufrappeln. Jenny und Justus arbeiten auf Hochtouren. Die beiden können es kaum fassen, dass ihre Vorbereitungen wie am Schnürchen laufen. Ein schlechtes Omen oder pures Glück?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik ist geschockt, weil er fast eine Brandkatastrophe ausgelöst hätte. Gleichzeitig hat er angesichts von Tonis geschmolzenem Kissen eine Art Erweckungsmoment, und er beginnt, um seine Beziehung zu kämpfen. Michi macht alle damit irre, dass er Bettwanzen hat. Als sich das als falscher Alarm entpuppt, haben Gerner und Yvonne bereits einen teuren Kammerjäger engagiert, sodass Michi lieber die Klappe hält.