14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla gefällt die kleine Affäre mit dem Staatsanwalt Ralf Sabotta. Doch als eine Frau aus Ralfs Vergangenheit auftaucht, stellt Carla klar: Sie will nicht eine von vielen sein! Ralf beruhigt sie: Ihre Affäre bleibt exklusiv, aber unabhängig. Jorik berührt es, wie hingebungsvoll Amelie im Krankenhaus den Clown für die Kinder spielt. Er stellt fest, dass er den Blick hinter Amelies sonst so kühlen Fassade sehr charmant findet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert sieht sich dazu verpflichtet, seinem Vater von Andrés Betrug zu erzählen. Doch als er Werner über die Sache aufklären will, zeigt der sich gerade sentimental über die anstehende Abreise seines Bruders. Robert bringt es deshalb nicht übers Herz, ihm die Wahrheit zu sagen. André ist schon erleichtert, weil sein Bruder nie etwas erfahren wird, da fliegt der Betrug doch noch auf. Durch Eriks Türkisch-Fauxpas müssen Shirin und Gerry innerhalb kurzer Zeit ihre Hochzeit auf die Beine stellen, denn die Großfamilie hat schon alle Flüge gebucht. Erik bietet kleinlaut an, eine Location zu organisieren, doch als Christoph ihm für den "Fürstenhof" wegen ausgebuchter Räumlichkeiten absagt, braucht er schnell eine rettende Idee.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute muss improvisieren, damit Majas Geburtstag nicht zur Katastrophe wird. Da wartet der Ersatz-Zauberer Jakob mit einem Trick auf. Dank David eskaliert zwischen Vivien und Tobias der Streit um die Kinderplanung. Vivien fühlt sich hintergangen und rechnet schonungslos mit Tobias ab. Bambi ist entschlossen, die gestohlenen Medikamente zurückzuholen. Dafür hintergeht er sogar Maik und droht ausgerechnet dank Sina aufzufliegen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Isabelle Yannick Sex verwehrt, weil sie heimlich unter den Nebenwirkungen der Hormontherapie leidet, wundert er sich, was mit ihr los ist. Dann überrascht Isabelle ihn mit der Wahrheit. Deniz sagt einer Interviewanfrage zu, um Lucas öffentliche Anschuldigungen gegen die Steinkamps zu dementieren. Hat sich Deniz mit seinen Sprachstörungen zu viel zugemutet?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne will etwas mehr Zeit mit Gerner verbringen, der bei W&L gerade sehr viel Stress hat. Als sie ihm deshalb zur Hand gehen will, um in seiner Nähe sein zu können, bringt sie ihn in eine peinliche Situation. Nihat und Sarah sorgen sich um Erik, da sie denken, dass er sich auf einen halbseidenen Anwalt eingelassen hat, um an ein Visum für die USA zu kommen. Was er wirklich vorhat, um Toni endlich wieder zu sehen, ahnt niemand.