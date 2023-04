Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette reagiert bemüht souverän, als Ralf sie auf den Bernsteinschmuggel anspricht. Malte beruhigt sie. Doch als auch Ben einen Schmuggelverdacht äußert, wird Anette nervös. Sie sucht und findet in einer Kiste mit doppeltem Boden einen Bernsteinsplitter. Fassungslos begreift sie: Malte hat sie von Anfang an belogen! Jorik bastelt an einem Songtext, kommt aber nicht auf die letzten Zeilen. Als er auf Hannes trifft, stellen die beiden fest: Joriks neue Gitarre vom Flohmarkt, ist Hannes' geklaute Gitarre. Währenddessen ergänzt Amelie den unfertigen Text.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirins und Gerrys großer Tag ist gekommen. Gemeinsam mit ihren Gästen feiern sie ein rauschendes deutsch-türkisches Hochzeitsfest auf dem Gestüt. Shirins Vater, Max und Erik halten jeweils eine rührende Rede und anschließend genießen Shirin und Gerry ihren Hochzeitstanz zu ihrem besonderen Lied. Dabei wird Gerry klar, dass er diesen Tanz genau so im Vorhinein geträumt hat. Als Noah überraschend in der Küche auftaucht, versucht Greta zu verbergen, dass sie sich insgeheim freut. Doch plötzlich gibt es einen Kurzschluss und der Ofen fällt aus. Werner und Robert kommen auf die spontane Idee, auf dem Gut zu grillen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi schafft es, Maik zu überführen und wird in der Schillerallee mit offenen Armen empfangen. Nur Sina kann ihrem Mann nicht verzeihen. Während Benedikts Tiny-House-Pläne volle Fahrt aufnehmen, bittet Ute ihn um Hilfe. Plötzlich steht er vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Stella versucht, Paco aus dem Weg zu gehen und scheitert kläglich. Ihre Gefühle entladen sich in rasende Wut, was bei Jakob eine Vermutung aufwirft.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara ist felsenfest davon überzeugt, die Deutsche Meisterschaft für sich entscheiden zu können. Allerdings trifft sie auf dem Eis auf eine unerwartet starke Gegnerin. Jenny bedauert, die Eröffnung der Deutschen Meisterschaft wegen zu viel Arbeit zu verpassen. Sie ahnt nicht, dass dieser Umstand schamlos ausgenutzt wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz setzt alles daran, Luis einen schönen Geburtstag zu bereiten. Doch da wird er von seiner Escort-Vergangenheit eingeholt, als sein letzter Freier auftaucht und ihn zum Sex erpresst. Erik ist erleichtert: Seine falsche Identität hat den Testlauf bestanden. Voller Eifer macht er sich daran, sein Wiedersehen mit Toni in trockene Tücher zu packen. Doch Nihat ahnt etwas.