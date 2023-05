Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte und Simon sind geschockt über den Unfalltod ihres Vaters. Simon frisst die Trauer in sich hinein und schämt sich für die böse Sprachnachricht, auf dem Anrufbeantworter seines Vaters. Währenddessen ist Charlotte besorgt, weil sie ihre Mutter nicht erreicht. Dann steht Doris Dahlmann vor der Tür. Hannes plant ein ehrenamtliches Nachbarschaftsprojekt. Amelie will Hannes zu einer Kooperation bewegen, denn so ein Projekt wäre gut für die Reputation des Hotels. Doch Hannes durchschaut Amelie und sagt ab. Und Jorik hält ihr vor, Menschen zu ihrem Vorteil zu instrumentalisieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik hat wenig Spaß dabei, für das anstehende Schachspiel mit Werner zu trainieren. Yvonne möchte ihn mit einer Partie Striptease-Schach motivieren, an die er sich dann erinnern soll. Tatsächlich scheint das zu helfen, denn beim Schach sieht Erik immer wieder Yvonne statt Werner vor sich. Doch dann reißt Werners Stimme ihn unsanft aus seiner Träumerei und Erik realisiert, dass er in Gedanken nach Werners Hand gegriffen hat. Gerry und Shirin sind sich bei der Planung ihrer Hochzeitsreise uneinig. Während Gerry gerne campen würde, möchte Shirin lieber im Hotel absteigen. Doch als sie Gerrys Enthusiasmus sieht, stimmt sie unter der Bedingung zu, dass neben der Campingausrüstung auch ihr gesamtes Gepäck ins kleine Auto passen muss.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Christins OP verläuft erfolgreich. Einer Versöhnung zwischen Ute und Benedikt steht nun eigentlich nichts mehr im Weg - außer Matilda und Maja. Theo hilft Paula, ihre Angst vor dem Prozess gegen André in den Griff zu bekommen, doch eine Kleinigkeit erschüttert ihre Selbstsicherheit zutiefst. Sinas Vertrauen in Bambi ist erschüttert. Dabei ahnt sie nicht, dass der Medikamentendiebstahl noch an anderer Stelle Aufmerksamkeit erregt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Justus ahnen nicht, welches Komplott hinter ihren Rücken immer konkretere Formen annimmt. Kim erkennt fassungslos, dass ihr Mentor Steg Lindblom ihre Entwürfe dreist als seine ausgibt. Der Designer lenkt schließlich ein und macht ein Angebot. Während Deniz Imani verspricht, sich Zeit für seine vollständige Genesung zu nehmen, baut Simone nach der erfolgreichen Deutschen Meisterschaft auf Deniz' Rückkehr.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz wird von Frey weiterhin erpresst und bittet in seiner Not Laura um Rat. Als Moritz zu seinem nächsten "Date" aufbricht, um sich endlich von seinem Erpresser zu befreien, hat er einen Verfolger: Luis? Jonas macht Johanna deutlich klar, dass er kein Lückenbüßer für Luis sein möchte. Betroffen entschuldigt sich Johanna, dass sie seine Gefühle verletzt hat, was Jonas fast wieder zu viel ist.