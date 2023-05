14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta willigt ein, mit Hendrik gemeinsam zur Therapie zu gehen. Doch die erste Sitzung eskaliert, als Britta das Gefühl bekommt, Hendrik gebe ihr eine Mitschuld an seinem Tablettenmissbrauch. Charlotte ist vom Verhalten von Simon und Marvin verletzt: Während Simon Bedenken an der Start-Up-Gründung anmeldet, verschweigt Marvin ihr seine Geldprobleme und den Deal mit Ralf. Als Simon klar wird, dass seine Karrierelaufbahn im "Carlas" begrenzt ist, überrascht er Charlotte mit seinem Entschluss, die Gründung der eigenen Unterwäsche-Firma doch anzugehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Hildegard rät Leander, seine Schuldgefühle in Worte zu fassen und einen Brief zu schreiben. Eleni ist von dieser Idee begeistert und bietet ihm ihre Unterstützung an. Als sie den Brief an einen besonderen Ort bringen wollen, werden sie von einem plötzlichen Gewitter überrascht und verbringen die Nacht in Max' Hütte. Doch als Eleni nachts von Albträumen geplagt wird, muss sie sich eingestehen: Diese Liebe hat keine Chance mehr. Valentinas Vorfreude auf die Ausbildung zur Hotelfachfrau am "Fürstenhof" wird bereits am ersten Tag getrübt, als ihr Robert ausgerechnet Greta als Chefin vor die Nase setzt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi sucht nach einer Betreuung für Amelie und findet sie in Nadine. Dabei verschweigt er ihr, dass er Sozialstunden ableisten muss. Easy erhält den Auftrag, weitere Bilder im Stil seines heimlichen Fotos zu machen, kann Britta aber nicht um Hilfe bitten. Doch niemand ist so talentiert wie sie. Davids Ansage geht nicht spurlos an Vivien und Tobias vorüber. Die Auswirkungen sind allerdings anders, als David gehofft hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus kann den Kommissar nicht von seiner Vermutung überzeugen, dass Jenny Opfer einer Intrige ist. Kim glaubt, dass sie sich bei einem Betreuungsengpass auf Ben verlassen kann. Der hat jedoch eigene Verpflichtungen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat recherchiert ein wenig. Hat er einen Sohn? Er weiht Lilly ein, die an seiner Seite ist. Nihat bereitet sich aufs Vaterwerden vor. Ist Nihat dem Ganzen gewachsen? Jessica bekommt mit, wie sehr Luis wegen Moritz leidet und hilft ihm zumindest bei einem Uni-Problem aus der Patsche. Neffe und Tante nähern sich an, was Jessica ein wenig mehr an einen Neuanfang glauben lässt.