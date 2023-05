14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Silke gibt klar zu verstehen, dass ihr die Beziehung zwischen Amelie und Jorik nicht passt. Amelie ist das egal, doch Jorik ist die Meinung seiner Mutter wichtig. Bei einem gemeinsamen Essen zicken sich die Frauen an und Amelie bringt sich unfreiwillig in Lebensgefahr. Marvin stellt Charlotte vor die Wahl: entweder London oder er. Charlotte ist am Boden zerstört. Anette macht ihm klar, dass er Charlotte nur halten kann, wenn er loslässt. Doch Charlotte kommt ihm zuvor, sie will das Studium für ihn absagen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa und Carolin beschließen unabhängig voneinander, der jeweils anderen einen Heiratsantrag zu machen. Während Vanessa Alfons um Hilfe bittet, bietet Michael Carolin seine Unterstützung an. Doch dadurch, dass beide Anträge zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten stattfinden sollen, droht die Überraschung zu platzen. Nach dem harmonischen Essen mit Christoph will Eleni an ihrem Geburtstag eine Familienwanderung machen. Als Eleni erzählt, dass sie gerne bald ihre neu gewonnenen Halbgeschwister kennenlernen würde, kann sich Markus eine abfällige Bemerkung über Christophs Familie nicht verkneifen und die Stimmung kippt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Tobias dem pubertierenden, nervenden Julius eine klare Ansage gemacht hat, erklärt dieser seinen Eltern gegenüber, aus Köln weggehen zu wollen. Bambi tut alles, damit Sina ihm sein Fehlverhalten bald verzeiht. Werden sich die beiden endlich versöhnen? Rufus begreift, dass Paula ihn verkuppeln wollte, weil sie selbst einsam ist. Er schlägt sie mit ihren eigenen Waffen und schafft es, sie aufzumuntern.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny bricht unter der Ausweglosigkeit ihrer Situation zusammen. Justus sieht nur einen Weg, um ihr neuen Mut zu machen. Kim versucht den Spagat zwischen Familie und Job. Kilian hilft ihr, und als die beiden auf ihren Erfolg anstoßen, steht plötzlich Ben in der Tür. Als Hanna Daniela ihre verletzliche Seite zeigt, initiiert Daniela ein Ritual, um Hanna Trost zu spenden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina und Carlos genießen ihr Zusammenleben, Ninas Leben fühlt sich nahezu perfekt an. Deshalb kommt für sie das unerwartete Jobangebot von Navarro auch auf keinen Fall infrage ... oder? Emily gibt sich alle Mühe, Sascha bei seiner Genesung zu unterstützen. Sie muss aber erkennen, dass der Alltag Sascha mehr belastet, als sie geahnt hatte.