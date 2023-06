14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette hat sich vorgenommen, die Hochzeitstorte für Sandra und Mathias zu backen und gerät an ihre Grenzen. Doch aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Ralf wird Anettes Backexperte, was ihn weniger stört, als er zugeben will. Charlotte hat sich für London entschieden und glaubt optimistisch an eine Fernbeziehung mit Marvin. Der versucht, ihr nicht im Weg zu stehen, leidet aber enorm unter der Situation. Insgeheim fürchtet er, dass er eine Frau wie sie nicht halten kann. Als er von seiner Angst übermannt wird, macht er impulsiv mit Charlotte Schluss.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph wird das Gefühl nicht los, dass Alexandra am Leben ist und seine Hilfe braucht. So macht er sich entgegen allen Befürchtungen auf den Weg zum Unglücksort und findet sie tatsächlich bewusstlos am Seeufer. Er bringt sie ins Krankenhaus, meidet dort aber die Begegnung mit den Schwarzbachs. Als Alexandra erfährt, wer sie gerettet hat, kann sie ihre aufkommenden Gefühle nicht mehr unterdrücken. Erik nimmt seinen Job ganz genau und will die Bestelllisten von Robert überprüfen, der sich dadurch auf den Schlips getreten fühlt. Leider macht Erik dabei einen Fehler, sodass 30 Tomatenkisten statt drei geliefert werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob gibt die Ermittlung gegen Anne auf, um sich mit Stella zu versöhnen. Doch dann erfährt er, dass Paco Stella geküsst hat. Sina erfährt, dass Ronja unter Höhenangst leidet. Sina glaubt, dass man das ändern kann und fordert Ronja heraus. Dominic braucht dringend ein neues Geburtstagsgeschenk für Eva, doch das ist nicht so leicht zu beschaffen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian lässt Nathalie zuliebe von seinem Rachefeldzug ab. Er schmiedet allerdings schon einen weiteren Plan. Ava erhöht den Druck auf Chiara. Damit könnte sie jedoch genau das Gegenteil erreicht haben. Kim und Ben bedauern ihren Streit und versichern sich ihre Liebe. Als Kim sich extra um Harmonie bemüht, nährt sie jedoch nur Bens Zweifel.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz muss einsehen, dass er nicht mehr als Escort arbeiten kann. Überhaupt liegt sein ganzes Leben in Scherben. Als Engels auftaucht, kann Moritz sich von ihm auffangen lassen und bekommt ein interessantes Angebot, mit dem er nicht gerechnet hat. Um Sascha unangenehme Situationen zu ersparen, ändert Emily kurzerhand ihre Geburtstagspläne. Doch Sascha ist entschlossen, sich für Emily durchzubeißen, und er erwartet sie mit einer Überraschung.