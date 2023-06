"Rote Rosen": Marvin wird erwischt, als er seine Wut und Verletzung an einem Fahrrad auslässt.

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin ist nach der Trennung von Charlotte am Ende. Er streitet mit Anette, schmeißt ein Rad in den Müll, gerät mit Sandra aneinander und landet letztendlich auf der Polizeiwache. Als Ralf davon hört, stellt er Marvin zur Rede. Doris Dahlmann ist wieder da! Sie will ihren Kindern das Start-Up ausreden, um zu verhindern, dass die eigene Familienfirma Konkurrenz bekommt. Doch der Plan scheitert, woraufhin sie anbietet, das Start-Up ihrer Kinder bei Dahlmann Trikotagen rauszubringen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph geht bei Alexandra wieder auf Abstand. Sein Misstrauen ist nach den Geschehnissen einfach zu groß. Weder der bevorstehende Anteilsverkauf der Schwarzbachs noch Yvonnes Rat, die Liebe seines Lebens nicht gehen zu lassen, können seinen Stolz brechen. Vanessa ist gestresst: Carolin und Max machen sich mehr Sorgen um die Geburt, als ihr lieb ist. Wenig später platzt jedoch ihre Fruchtblase. Der neue Chauffeur Julian bietet an, sie mit dem "Fürstenhof"-Shuttle ins Krankenhaus zu fahren. Jedoch weiß er nicht, dass der Wagen eigentlich in die Werkstatt muss.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien kämpft mit ihrer Libido, die sich trotz Trennung von Tobias lautstark zurückmeldet. Eine Tatsache, die auch David nicht verborgen bleibt. Nach Pacos Geständnis muss Stella um ihre Beziehung mit Jakob bangen. Er geht auf Distanz zu ihr, die Freundschaft mit Paco ist belastet und auch Anne blockt sie ab. Nadine erfährt gerührt, was Sina für ihre Tochter getan hat. Sinas Begründung für ihre Aktion ist jedoch wie ein Stich ins Herz.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Angesichts ihrer trauernden Cousine hadert Isabelle mit Maximilians Bitte. Sie hat allerdings keine Ahnung davon, was Yannick plant. Als Chiara nach Essen zurückkehrt, will sie sicherstellen, dass sie die Nummer eins im Kader bleibt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz nimmt Engels' Angebot an und zeigt sich mit ihm auf der Pride Party. Getroffen von Moritz' Verhalten schließt Luis endgültig mit ihm ab. Ist die Sache mit der Liebe für ihn jetzt durch? Emilys Geburtstagsdate läuft gut, bis Sascha im Restaurant auf sein Handicap zurückgeworfen wird. Doch die beiden können die Situation als Team meistern und lassen den schönen Tag auf der Pride Party ausklingen.