TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina ist alles zu viel, auch die lieb gemeinten Ratschläge von Freunden und Familie. Als Ben sie mit einer Reise durch Ostdeutschland überrascht, flieht Tina überfordert. Für Silke ist die Diagnose klar: Burnout. Doris verlässt auf eigene Verantwortung das Krankenhaus und hat keine andere Wahl, als zu Simon zu ziehen. In der WG nutzt Ceyda die Gelegenheit, Doris die Interessen der Firmenbelegschaft näherzubringen. Doch Doris hat die Produktionsabteilung längst nach Fernost ausgelagert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

In Leander ist der Kampfeswille erwacht und er möchte alles tun, um seinen Ruf wiederherzustellen. Aber ein Gespräch mit dem Pathologen bringt ihm keine neuen Ergebnisse. Leander wird das Gefühl nicht los, dass irgendetwas mit Schwester Gesine und ihrer Aussage nicht stimmt. Robert versucht, Valentinas Fehler auszubügeln, und will den versalzenen Sud verschwinden lassen. Doch Greta bekommt die Situation mit und zählt eins und eins zusammen. Als sie Noah ihren Verdacht mitteilt, kann dieser nicht glauben, dass Valentina so etwas tun würde.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias ist kurz davor, das Kapitel Vivien abzuhaken. Doch dann öffnet ihm Easy die Augen: Er kann Vivien die Familie geben, die sie sich wünscht. Benedikt findet einen Weg, seinen Frust zu kompensieren, kann vor Ute aber nicht mehr verheimlichen, dass er mit dem Verlust seiner Firma nicht klarkommt. Britta kann ihr mysteriöses Geldgeschenk nur kurz genießen, denn Nadine stellt die berechtigten Fragen: Wer schenkt Britta Geld? Und warum?

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny ist nicht bereit, sich auf den ungewöhnlichen Vorschlag von Justus und Simone einzulassen. Ben sieht sich nach Kims liebevoller Überraschung wieder auf einem guten Weg. Kim überrumpelt ihn aber mit einer unerwarteten Zukunftsvision.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Luis erwischt Carlos in einer verfänglichen Situation und setzt ihm die Pistole auf die Brust. Wie wird sich Carlos unter Druck verhalten? Erik, Nihat und Tuner sind breit, versuchen aber, das Beste aus der Situation zu machen. Als sie am nächsten Morgen im Kiez aufwachen, haben alle drei einen Filmriss. Was ist passiert?