15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Leander stellt Schwester Gesine vor die Wahl: Entweder revidiert sie ihre Falschaussage oder er wird die Staatsanwaltschaft auf ihren plötzlichen Geldsegen aufmerksam machen. Als sie einknickt, fällt Leander ein Stein vom Herzen und er hofft, nun auch endlich wieder mit Eleni zusammenzukommen. Er ahnt nicht, dass Alexandra unter allen Umständen verhindern will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Max ist überglücklich und macht sich neue Hoffnungen, als Imani sich bei ihm herzlich für seine Hilfe bedankt und ihn sogar zum Frühstück einlädt. Doch beim Essen erfährt er, dass Imani nach dem erfolgreichen Deal schnellstmöglich in ihre Heimat zurückkehren wird und dies eigentlich ein Abschiedsessen ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella will Anne helfen, Oliver zu entkommen, und holt Jakob mit ins Boot. Doch Oliver ist ihnen bereits auf die Spur gekommen. Chris bittet Jennifer um Hilfe, damit er Köln unbemerkt wieder verlassen kann. Sie ist schockiert: Will er sich bei Cecilia gar nicht melden? Britta will herausfinden, wer ihr anonymer Geldgeber war. Ihre Spürnase bringt Easy in die Bredouille.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim gibt für die erfolgreiche Gründung ihres Modelabels alles. Als Ben ihr vorwirft, nicht an die Familie zu denken, überreagiert die junge Mutter. Chiara und Ava ergänzen sich beim Eis-Training überraschend gut. Im Krankenhaus findet eine Blutspendenaktion statt. Hanna rührt kräftig die Werbetrommel, doch sie selbst verlässt der Mut.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John erfährt geschockt von Saschas Verdacht. Während John sich damit auseinandersetzen muss, was Laura tatsächlich zugestoßen ist, ahnt er nicht, dass er beobachtet wird. Nicole verbringt die Nacht zusammen mit ihrem neuen Lover. Als der Abschied ansteht, schlägt Nicole vor, er könnte sie auf ihrer Tour begleiten. Wie wird er sich entscheiden?