15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Otto setzt Greta so unter Druck, dass sie ihm verspricht, ihm erneut finanziell zu helfen. Mit schlechtem Gewissen verschweigt sie Noah Ottos Anwesenheit und verheimlicht ebenso Yvonne den wahren Grund, warum sie dringend Geld benötigt. Unterdessen gerät Erik in Ottos Visier, weil er sich seinen Gewinn auszahlen lassen will. Max nutzt vor Imanis Abreise jede Gelegenheit, Zeit mit ihr zu verbringen. Als sich zufällig eine Bauunternehmerin für ihr Projekt interessiert und Imani nicht greifbar ist, übernimmt Max spontan für sie und beeindruckt sie damit schwer. Voller Hoffnung glaubt er, dass er nun doch noch ihr Herz erobern kann. Doch dann platzt er in eine zweideutige Situation zwischen Leander und Imani.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella erkennt, dass sie mit ihrer Drohung zu weit gegangen ist, und überlässt Jakob und Paco die weitere Beobachtung. Doch dann rückt die Polizei an. Benedikts Arbeitsmoral stößt Dominic übel auf. Zwar hält Ringo ihm den Rücken frei, aber auch er will Benedikts Verhalten nicht mehr hinnehmen. Als sie merkt, wie verbunden sich Ronja Sina fühlt, gesteht Nadine ihrer Tochter die Wahrheit über ihre Beziehung zu Sina. Das hat dramatische Folgen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian ergreift alle möglichen Maßnahmen, damit sich seine liebste Nathalie im Krankenhaus wohlfühlt, doch dann droht die Intrige aufzufliegen. Ava muss eine schwere Entscheidung treffen. Leyla wird bewusst, wie sehr sich ihre Managerin Isabelle an ihr bereichert. Um aus ihrem Knebelvertrag herauszukommen, sucht sie Hilfe an unerwarteter Stelle.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina fällt es schwer, sich auf ihr Leben ohne Carlos an ihrer Seite zu freuen. Yvonne gelingt es jedoch, ihre Freundin etwas aufzumuntern. Dadurch glaubt Carlos, Nina sei über ihn hinweg, und lässt das nicht auf sich sitzen. Nihat findet heraus, dass Eriks Alter Ego gesucht wird. Doch wo steckt sein gefälschter Pass?