TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eleni kümmert sich gemeinsam mit Christoph um den Besuch des Journalisten, schließlich soll alles perfekt verlaufen. Doch da unterläuft ausgerechnet Julian ein Fauxpas. Er verwechselt den Koffer des Journalisten mit dem einer Dame, die er zum Bahnhof bringt. Robert versucht zu verhindern, dass Nicole die neue Hausdame des "Fürstenhofs" wird und legt sein Veto ein. Vor Alexandra schiebt er es auf Nicoles mangelnde Qualifikation, doch eigentlich befürchtet er, dass Alexandra sich nur eine Spionin ins Haus holen will. Nicole will nicht zwischen die Fronten geraten und zögert, die Stelle anzunehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob beneidet Paco darum, dass dieser Stella bedingungslos glauben kann. Als Stella Jakob dies auch noch vorwirft, eskaliert die Situation zwischen den Männern. In ihrer Sorge um David macht Vivien Tobias klar, dass sie jetzt voll und ganz für ihren besten Freund da sein will. Als Lulu die Hausgemeinschaft zu einem Dartsturnier versammelt, verhilft Chris Cecilia zum Erfolg. Auch in Sachen Versöhnung kann er dies als Sieg verbuchen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian will seine Mall mithilfe des gemeinsamen Erbes verwirklichen. Dabei hat er die Rechnung allerdings ohne Nathalie und Isabelle gemacht. Ava fällt es schwer, Chiara auf Abstand zu halten. Yannick flüchtet vor seinem Schmerz. Imani will ihm helfen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John und Sascha wecken mit ihren Reiseplänen Emilys Sorge. Die ist in der Tat begründet, denn Zoe glaubt, dass Sascha zum Problem für sie werden könnte, und sie setzt alles daran, ihn auszubremsen. Johanna sucht Luis' Nähe und nimmt sich vor, sich an ihn ranzumachen. Ihr Vorhaben wird aber von einer Nebenbuhlerin durchkreuzt. Wird Johanna noch eine weitere Chance bekommen?