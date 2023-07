"Unter uns": Tobias muss hinnehmen, dass Vivien für David da sein will.

Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias sieht, wie Davids Krankheit ihm Nähe zu Vivien verschafft. Misstrauisch fragt er sich, ob Davids Symptome diesem nicht allzu gelegen kommen. Als sein Plan, Stella zur Flucht zu verhelfen, an Jakob scheitert, findet Paco doch einen Weg. Paula begreift, dass sie ihre Gefühle für Cecilia bisher falsch gedeutet hat. Doch so aussichtslos ihre Liebe auch zu sein scheint: Paula glaubt an ein Happy End.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle schöpft neue Hoffnung auf eine Versöhnung. Daniela vertraut sich in ihrer Verzweiflung Simone an. Deniz bereitet seine Überraschung für Imani vor und wird dabei ständig von Kilian gestört, dem er am Ende dafür sehr dankbar ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne geht wieder zur Arbeit und übernimmt Saschas Physiotherapie. Dabei bekommt Sascha mit, wie Yvonne einen mysteriösen Anruf erhält. Wer könnte das sein? Nihat glaubt, Lilly könnte schwanger sein, weil sich ihre Periode verzögert. Lilly ist bei der Familienplanung weniger verbissen. Doch als sie den Geruch einer Kaffeesorte eklig findet, erwägt sie, dass er Recht haben könnte.