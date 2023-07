17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt glaubt seinen Sieg nah, als die Entscheidung über seinen geheimen Coup in Ringos Händen liegt. Er ahnt nicht, dass Ringo längst hadert. Während Stella den Gefahren ihres Haftaufenthalts dank Paco nur kurz entkommen kann, stellt sich Jakobs Hilfe als deutlich handfester heraus. Dominic ist dankbar, als Paula ihn spontan bei einem akuten Problem unterstützt. Bald schon bietet sich ihm die Gelegenheit, Paulas Gefallen zu erwidern.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian ist zuversichtlich, sein Bauvorhaben vorantreiben zu können. Doch die Reaktion von Justus macht ihn nervös. Chiara kommt auf eine Idee für ein romantisches Date. Daniela glaubt verletzt, dass sich jemand zwischen Kim und Ben drängt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly und Nihat können das Ergebnis von Lillys Schwangerschaftstest kaum erwarten. Was wird der Test anzeigen? Sascha will nicht mit Emily zu Kates Sommercamp, doch es wurmt ihn, dass Paul einspringt und sich als Familienretter profiliert. Doch auch Paul ist nicht so vorbildhaft, wie er sich gibt. Was wird Sascha herausfinden?