17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt kann nicht fassen, dass Ringo ihm das Bündnis gegen Dominic aufgekündigt hat. Seine Enttäuschung bringt Benedikt in Lebensgefahr. Durch Ronjas Teilnahme am Forscher-Camp kehren ungute Gefühle zurück. Das Thema Mobbing holt Mutter und Tochter in Köln wieder ein. Easy will Ringo nicht glauben, dass man zu gut für diese Welt sein kann, bis Stinker ihm das Gegenteil beweist. Wird Easy nun auf die böse Seite wechseln?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben möchte mehr Papa-Zeit mit Nils verbringen, doch Daniela macht ihm immer wieder Vorwürfe. Kilian will unbedingt verhindern, dass Justus sein Konzept dem Bauamt vorträgt. Eine ehemalige Klientin scheint weiterhelfen zu können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner kann nicht fassen, dass er heimlich abgehört wird und geht mit Katrin alle möglichen Theorien durch, wer es auf ihn abgesehen haben könnte. Jessica bekommt das Gefühl, dass Tuner vor Philip schlecht über sie redet. Als sie sich von Philip ungerecht behandelt fühlt, sucht sie das Gespräch. Kann Jessica ihrem Gefühl vertrauen?