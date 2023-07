14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Das Standesamt hat einen Wasserschaden und Mathias versucht vergeblich, ein neues Trauzimmer zu finden. Ralf schaltet sich ein und findet einen perfekten Ort für die Trauung. Endlich können Sandra und Mathias glücklich ihrem Ja-Wort entgegenfiebern. Ben ist hilflos. Er tut alles, um Tina zu unterstützen, doch sie lässt sich nicht helfen. Viel schlimmer: Tina kann das Gefühl nicht ablegen, alles alleine schaffen zu müssen. Schließlich rastet sie wegen einer Kleinigkeit aus und wirft Ben vor, zu wenig für den Unterhalt der Familie beizutragen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max fühlt sich für die ausgefallene Hochzeit verantwortlich und möchte es wiedergutmachen. Aber alle Standesämter sind für die nächsten Monate ausgebucht. Alfons bringt ihn auf die Idee, eine symbolische Hochzeit als Überraschung zu organisieren. Unter einem Vorwand versucht Max mit Alfons' Hilfe, Vanessa und Carolin in ihren Brautkleidern an den "Fürstenhof" zu locken. Robert ist wenig begeistert über Ottos Anstellung und will ihm auf den Zahn fühlen. Doch Otto schafft es, Robert zu beeindrucken, und so zeigt sich Robert Valentina gegenüber versöhnlich. Aber sie muss ihrem Vater versprechen, ihn bezüglich Otto nicht mehr zu belügen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco gerät fast mit Stella in Streit, als er nicht an ihre Schuld glauben will. Er ahnt nicht, dass sie ihn täuscht und einen Plan verfolgt. David geht zum Äußersten, um Tobias ins Unrecht zu setzen. Doch auch wenn Vivien mit Tobias bricht, ist David noch lange nicht am Ziel. Cecilia begreift nach einem Missverständnis, wie sehr auch Chris Corinna vermisst. In ihrer Trauer sind beide schließlich wieder vereint.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl das Baugrundstück wegen ihres Konkurrenzkampfes neu ausgeschrieben wird, wollen weder Kilian noch Justus aufgeben. Trotz aller Professionalität fällt es Chiara und ihrer Trainerin Ava schwer, tagtäglich zusammenzuarbeiten. Sie bauen darauf, dass Deniz Verständnis für ihr Bedürfnis nach Abstand hat. Zum ersten Mal seit langem können Kim und Ben, ohne in Streit zu geraten, miteinander reden. Hat ihre Ehe doch noch eine Chance?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John kämpft mit seiner Trauer wegen Laura. Er will einen Abschluss finden und Lauras Grabstätte aufsuchen. Doch John scheitert und bezweifelt, dass er je wieder glücklich wird. Carlos setzt alles daran, seine Gefühle für Nina in den Griff zu bekommen. Umso mehr will er sich beweisen, dass er durchaus in ihrer alten Wohnung wohnen kann. Wird das Carlos tatsächlich gelingen?