"Alles was zählt": Stella pokert gegenüber Paco hoch, um Anne persönlich zu einem entlastenden Geständnis zu überreden.

Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette ist durcheinander - empfindet sie etwas für Ralf? Doch bevor sie sich über ihre Gefühle klarwerden kann, kommt der Schock: Die Staatsanwältin, die ihren Fall übernommen hat, will Anklage wegen versuchten Totschlags gegen sie erheben! Amelie kämpft mit der Trauer um Torben. Sie schafft es nicht, offen gegenüber Jorik zu sein und stößt ihn weg. Silke regt sich über Amelie auf, bis Britta sie einweiht. Als Silke sieht, wie Jorik an der Beziehung zu Amelie zweifelt, könnte sie ihn über Amelies Verhalten aufklären. Wird sie das tun?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eleni macht Leander klar, dass es trotz der erfreulichen Wendung zu spät für die beiden ist. Als Leander am Abend mit Werner und Robert feiert, kann er seine Enttäuschung darüber nicht verbergen. Werner macht ihm Mut, nicht so schnell aufzugeben, während Alfons ihm rät, die neue Situation zu akzeptieren. Erik wird ein wenig eifersüchtig, als Yvonne von dem Chef einer großen Kosmetikfirma schwärmt, die am "Fürstenhof" eine Jubiläumsfeier veranstaltet. Der Mann verspricht ihr Gratisproben und lädt sie dafür auf sein Zimmer ein. Yvonne erscheint dort voller Vorfreude. Doch dann erlebt sie eine unangenehme Überraschung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach Stellas falschem Geständnis entwickelt sie mit Paco einen heiklen Plan, um Anne zur Rede zu stellen. Der Kuss lässt weder Cecilia noch Theo kalt, doch sie sind sich einig: Für eine Beziehung ist es zu spät. Diese Erkenntnis gibt Paula Hoffnung. Nach Intervention von Bambi und Ute will Sina sich in Sachen Ronja zurückhalten. Nadine hofft gleichzeitig, Sina auf diese Weise wieder näher zu kommen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus und Maximilian verlieren wegen Kim das Grundstück und Justus erkennt Kims Bedeutung für die Mall-Pläne - er nimmt sie ins Visier. Leyla ist im Zwiespalt: Fährt sie zu Sinans Feier oder zu einem wichtigen Workshop? Ausgerechnet Chiaras Anspannung führt zu einer Entscheidung. Simones Plan, für sich und Daniela für Entspannung zu sorgen, schlägt ins genaue Gegenteil um.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica findet immer mehr Erfüllung in ihrer Ausbildung, und alles scheint für sie gut zu laufen. Doch dann ereignet sich auf ihrer Station plötzlich eine Tragödie. Wird Jessica die Kraft finden, das schreckliche Ereignis zu verarbeiten? Emily dämmert, dass Kate ihre Eltern gegeneinander ausspielen könnte, um ihren Willen durchzusetzen. Als Emily ihrer Tochter ins Gewissen redet, schießt Kate den Vogel ab.