"Rote Rosen": Anette (l.) geht Carla dünnhäutig an, obwohl diese ihr eigentlich helfen will.

Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette steht unter Druck und hat Angst vor der Anklage der Staatsanwältin. Sie verliert die Nerven und geht Carla ungerecht an. Doch Carla sieht, welcher Druck auf Anette lastet und steht ihr zur Seite. Als Lilly lügt, um mit Noah Zeit zu verbringen, reagieren Britta und Hendrik wie ein eingespieltes Elternpaar und weisen sie zurecht. Britta wird klar, dass sie Hendrik, seitdem er clean ist, wieder als gleichberechtigten Partner akzeptieren kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina unterläuft in ihrer neuen Funktion als Zimmermädchen ein Fauxpas in einem Gästezimmer, aber Nicole nimmt gegenüber Alexandra die Schuld auf sich. Als Robert das mitbekommt, ist er positiv überrascht. Nachdem Leander mitbekommen hat, dass Eleni sein Armband wieder trägt, ist er sicher, dass sie noch Gefühle für ihn hat. Um Imani zu ermöglichen, einen Ausflug mit Max machen zu können, vertritt Leander sie spontan bei einem Termin mit Eleni. Doch die ist davon alles andere als begeistert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David hat immer mehr Mühe, seine Schmerzen vor Vivien zu verbergen. Vivien ruft in ihrer Sorge um ihn Sina auf den Plan. Ute und Benedikt fürchten, mit ihrem Einbruch bei Dominic aufzufliegen. Die Polizei bringt tatsächlich beunruhigende Neuigkeiten - allerdings für Dominic. Als Britta wegen ihrer stockenden Modelkarriere wieder schlechte Laune hat, beschließt Nadine, sie mit einer ungewöhnlichen Maßnahme abzulenken.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian ist sich trotz einer unerwarteten Hürde sicher mit dem Kaufvertrag - zum Ärger seiner Cousine Isabelle, deren Hochstimmung schlagartig kippt. Deniz verschweigt seine Sorgen um seine Gesundheit vor Imani und stürzt sich in ein exzessives Workout. Simone macht der aufgewühlten Daniela klar, dass es nichts an der Situation ändert, sich ständig in Wut auf Hanna aufzureiben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos lässt sich von Tobias nur widerwillig überzeugen, Navarro seine Ideen auszureden. Als der Latino dafür nur wenig Verständnis zeigt, schwenkt Carlos einfach um und pfeift auf die Bedenken von Tobias. Weil er wegen Luis unter schrecklichem Liebeskummer leidet, betrinkt sich Moritz und geht Erik in seinem Zustand gehörig auf die Nerven. Doch Erik fasst sich ein Herz und kümmert sich aus Mitleid um den Jungen.