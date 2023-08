14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nicos hat die Mafia-Geschichte erfunden, um Inken nicht sagen zu müssen, dass er sein ganzes Geld mit Kryptowährung verspekuliert hat. Als Amelie sich weigert, ein Bild für Nicos zu fälschen, beschuldigt Nicos sie als gefühlskalt. Amelie ist gekränkt und informiert schonungslos Inken. Simon, Ceyda und Dilay sind die ganze Nacht beschäftigt, die Bestellungen von "Fair Underwear" abzuarbeiten. Simon will Dilay als Dank mit einem romantischen Brunch überraschen. Doch sie bringt nichtsahnend Marvin mit zu dem Date.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Imani ihn bei ihrer letzten Begegnung ignoriert hat, stellt Max sie zur Rede und macht klar, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Imani gehen seine Worte nahe und so träumt sie in der Nacht von ihm. Daraufhin fasst sie einen folgenreichen Entschluss. Helene möchte keine große Abschiedsfeier, doch die Sonnbichlers planen trotzdem heimlich eine. Als dann so langsam Wehmut in Helene aufsteigt und sie auch noch mit der Abschiedsparty überrascht wird, ist sie den Sonnbichlers dankbar, dass sie sich über ihren Wunsch hinweggesetzt haben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als David aus der Klinik entlassen wird, macht Bambi ihm eine ernste Ansage. Doch dann steht auf einmal Bambi selbst unter Beschuss. Kaum haben sich Stella und Paco ihre Liebe gestanden, müssen sie sich fragen, wie sie diese leben können. Immerhin droht Stella lange Zeit im Gefängnis. Oder doch nicht? Ronja muss feststellen, dass im Nachbarschaftsladen geklaut wird und beschließt, den Dieb zu stellen - mit ungewöhnlichen Mitteln.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ein Anruf von Nathalie bei Kilian erinnert Isabelle schmerzhaft daran, was sie verloren hat. Ihr Frust entlädt sich an Maximilian. Imani bietet sich die Möglichkeit, Deniz den geplanten Antrag zu machen. Wird Imani die Chance ergreifen? Als Kim die Fotos für ihre Modekollektion nicht gefallen, springt Ben als Fotograf ein. Beim gemeinsamen Shooting flammt die alte Vertrautheit zwischen den beiden wieder auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly erfährt, dass Nihats und ihre Familienplanung im Krankenhaus die Runde macht. Prompt wird sie von der Klinikleitung zu einem Gespräch gebeten. Wird man sich gegen sie entscheiden? Yvonne will sich Malik erklären. Doch der macht dicht und lässt sie nicht mehr an sich ran. Yvonne muss das akzeptieren, kommt aber darüber ins Grübeln, wie viele Kids es gibt, die völlig auf sich allein gestellt sind.