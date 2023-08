14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin bekommt überraschend Besuch von seinem Halbbruder Tammo. Der junge Mann mit Trisomie 21 ist unglücklich mit seiner Arbeit und seiner WG in Kiel, in der er vorübergehend lebt. Schweren Herzens schickt Marvin ihn trotzdem zurück. Während Marvin denkt, Tammo säße im Zug, entdeckt Hannes ihn auf dem Gut, wo er sich versteckt hat. Nicos versucht Amelie und Britta zu versöhnen - erfolglos. Jorik erfährt nur zufällig von dem Streit zwischen den Schwestern und ist sauer, dass Amelie ihn von ihrer Familie ausschließt. Das bringt Nicos auf eine neue Idee.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Valentina bei Greta nachgehakt hat, warum Noah und Otto Stress haben, warnt Greta sie vor Otto. Als dieser Valentina dann auf ein VIP-Event begleiten will und sich ganz besonders für die Gästeliste interessiert, fühlt sie sich bestätigt, dass er sie die ganze Zeit nur ausnutzt. Max und Imani holt die Realität ein. Imani kann die Anrufe ihres Verlobten nicht länger ignorieren. Sie will und muss sich zwar von ihm trennen, hat jedoch Angst, ihre Familie und Nico als guten Freund zu verlieren. Schließlich ringt sie sich durch und ruft ihn an.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo wird klar, dass Evas Verschwinden Benedikt verdächtig gut in die Karten spielt. In ihm wächst ein ungeheurer Gedanke. David bemerkt, wie sehr Vivien unter seinem ausweichenden Verhalten leidet, und will seine Taten endlich offenlegen. Doch ist er dafür schon stark genug? Paula wird verletzt klar, dass Cecilia ihrem Liebesgeständnis ausgewichen ist. Während Cecilia einsichtig ihren Fehler erkennt, tritt Paula die Flucht an.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilians Attacke auf Kilian befeuert den Konflikt zwischen den Steinkamps und Reichenbachs. Dabei überschreitet Maximilian eindeutig eine letzte Grenze. Hanna erkennt, dass Ava dringend Ablenkung von ihrem Liebeskummer braucht. Dafür greift sie auch zu ungewöhnlichen Methoden. Daniela wird klar, dass Henning ihre Lebensträume nicht teilt. Die Diskussion darüber löst jedoch in Henning eine unerwartete Emotion aus.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily, Paul, Tuner, John und Sascha durchleben aufgrund ihrer Sorge um Kate eine lange, nervenzehrende Nacht. Erst am nächsten Tag erhält ausgerechnet Sascha einen Hinweis. Kann er Kate unversehrt finden? Erik ist fassungslos, als weitere Mahnungen bei ihm eintrudeln. Und dass, nachdem er bei der Suche nach dem Betrüger noch keinen Schritt weitergekommen ist. Da erhält er endlich eine erste reelle Chance. Wird er den Betrüger stellen können?