"Alles was zählt": Maximilian (l.) erklärt Justus seinen Plan.

Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin bekommt überraschend Besuch von seinem Halbbruder Tammo. Der junge Mann mit Trisomie 21 ist unglücklich mit seiner Arbeit und seiner WG in Kiel, in der er vorrübergehend lebt. Schweren Herzens schickt Marvin ihn trotzdem zurück. Während Marvin denkt, Tammo säße im Zug, entdeckt Hannes ihn auf dem Gut, wo er sich versteckt hat. Nicos versucht Amelie und Britta zu versöhnen - erfolglos. Jorik erfährt nur zufällig von dem Streit zwischen den Schwestern und ist sauer, dass Amelie ihn von ihrer Familie ausschließt. Das bringt Nicos auf eine neue Idee.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Valentina Otto bei dem Event sieht, fühlt sie sich in ihrem Misstrauen ihm gegenüber zunächst bestätigt. Doch das ändert sich, als er ihr selbstlos dabei hilft, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Nach ihrem Streit mit Nicole ist Alexandra tief verletzt. Als sie dann auch noch sieht, wie innig Nicole mit Eleni umgeht, glaubt sie, dass Nicole ihr jahrelang nur etwas vorgespielt hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ronja von ihrem einstigen Mobber auf ein Date eingeladen wird, will Nadine sich eigentlich für ihre Tochter freuen, doch die Skepsis lässt sie nicht los. Britta hat ihren Frieden mit Joyce gemacht und glaubt, über das Cover-Projekt in Easy einen Freund gefunden zu haben. Doch dann erfährt sie, wie dieser wirklich über sie denkt. Ringo ist hin- und hergerissen, ob er an Benedikts Unschuld glauben soll.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben kann nicht glauben, dass Maximilian das Baugrundstück wirklich aufgeben will. Seine Skepsis nimmt zu und er wird wachsamer. Daniela und Henning müssen bald erkennen, dass sie für ihren Traum vom Portugalurlaub einige Steine aus dem Weg räumen müssen. Die Angst vor einem erneuten Schlaganfall und der Druck der anstehenden Master-Class lassen Deniz keine Ruhe und er trainiert immer exzessiver.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Carlos und Tobias privat ein gutes und eingespieltes Team sind, wird ihre Freundschaft auf eine Probe gestellt, als Carlos Tobias vor vollendete Tatsachen stellt: Hat Navarro ihn tatsächlich als Projektleiter durchgesetzt? Emily, Paul und Tuner sind unendlich erleichtert, dass Sascha Kate gefunden hat. Als Emily danach das Gespräch mit Sascha sucht, kommt der ihr zuvor und bietet von selbst an, auszuziehen.