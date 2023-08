14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Obwohl Anette und Malte sich auf die Scheidung geeinigt haben, erscheint Malte nicht zum vereinbarten Termin beim Anwalt. Denn er ist im Krankenhaus und muss notoperiert werden! Als Anette ihn nach der OP besucht, ist sie erleichtert, dass es ihm gut geht. Aber Malte stößt sie von sich: Anette bringt ihm nur Unglück! Bei Dilay sind Borrelien-Antikörper im Blut gefunden worden. Sie hat Angst, die Krankheit könnte ausbrechen. Aber Simon spielt das Risiko eines Zeckenbisses runter. Dilay gerät mit ihm aneinander und als ihr Arm taub wird, gerät sie in Panik: Ist das ein erstes Symptom für Borreliose?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Julian die Videoaufnahme doch noch ganz zu Gesicht bekommen hat, appelliert Markus an ihn, dichtzuhalten. Julian ringt sich schließlich dazu durch, ihn nicht zu verraten. Eleni will derweil herausfinden, was Leander an der Quelle gemacht hat, und trifft ihn dort zufällig. Schließlich gesteht er ihr, ihre Kette weggeworfen zu haben. Währenddessen gelingt es Markus, ebenfalls Zugriff auf die Cloud zu bekommen. Er löscht die Videos und wiegt sich in Sicherheit. Doch dann taucht ein weiterer Beweis gegen ihn auf.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während David nicht umhin kann, sich Hoffnung auf eine Zukunft mit Vivien zu machen, erkennt sie, wem ihr Herz wirklich gehört. Cecilia erkennt, dass Chris sein Glück zurückstellt, um sie nicht noch einmal zu enttäuschen. Kann sie diesmal ihren Vater ziehen lassen? Britta erkennt fassungslos, dass Jenny ohne ein Wort mit Rufus nach Namibia abgereist ist und ihr nun ein haariges Erbe hinterlassen hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während der Streit der Reichenbachs mit Kim auf ein neues Level geht, macht Maximilian Isabelle ein neues Angebot mit überraschendem Ausgang. Leyla sieht ihren sportlichen Erfolg in Gefahr. Daniela und Henning leisten als Lockvögel einen wertvollen Dienst. Als Daniela von der Intrige gegen Kim erfährt, ist sie enttäuscht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der Launch bei W&L steht an. Carlos frustriert es, dass Katrin und Tobias seine Lorbeeren ernten. Wut kocht in ihm hoch, bis er es nicht mehr aushält und sich entschlossen zeigt, den Launch zu sprengen. Luis gesteht Nihat, dass er doch einen Ghostwriter engagiert hat. Er kann sich aufgrund seines Gefühlskarussells nicht konzentrieren. Warum bekommt er Moritz nicht endlich aus seinem System?!