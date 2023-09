14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Joe und Sam weigern sich, nach Sri Lanka zu fliegen. Deshalb beschließen Hendrik und Britta, die Hochzeit in Lüneburg zu feiern und nur für die Flitterwochen auf die Insel zu fliegen. Doch dann gibt es schlechte Nachrichten: Auf Sri Lanka wütet ein gefährlicher Sturm. Anette gesteht Ralf ihre finanzielle Notlage und bietet sofort ihre Hilfe an, als im "Carlas" eine Servicekraft gebraucht wird. Simon ist begeistert und gibt Anette den Job, was Carla überhaupt nicht passt! Tina steigert sich immer stärker in ihre Wut auf Anette hinein. Dann geht Anette auf sie zu und bittet sie, sich mit ihr zu versöhnen. Kann Tina über ihren Schatten springen?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner schafft es auf geschickte Weise, Ottos Eltern zu einem Gratiswochenende im "Fürstenhof" einzuladen. Einerseits möchte Valentina Otto Zeit mit seinen Eltern verschaffen, andererseits plant sie, diese mit einem Loblied über Ottos Charakter zu überzeugen. Als die Eltern plötzlich früher auftauchen als erwartet, muss Valentina mit ihrer Rede improvisieren. Dadurch kann sie nur Ottos Mutter ein wenig erweichen, der Vater aber verzieht keine Miene. Robert hat ein Date mit Nicole und schafft es, das Thema Literatur dabei gekonnt zu umschiffen. Beschwingt erzählt er Michael, dass er auf einem guten Weg ist, und verfasst selbstsicher eine neue Nachricht an Nicole. Da rutscht ihr amüsiert heraus, dass Roberts Schreibkünste seit der persönlichen Nähe nachgelassen haben. Er überlegt, ob er Michael um Hilfe bitten soll.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute gibt Dominic endlich Evas Brief. Während Ute ihre Intrige erleichtert abhakt, entdeckt Dominic in Evas Botschaft ein entscheidendes Detail. Nachdem alle die Wahrheit über ihn wissen, fühlt David sich sichtbar unwohl in der Schillerallee, was auch Amelie bemerkt. Loyal stellt sie sich an seine Seite. Stella und Paco gehen einen Deal ein: Wer den Gipfel des Monte Troodelöh zuerst erreicht, bestimmt über die Erinnerung an das erste Date.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Kim entdeckt, dass Kilian sie sabotiert hat, kommt sie zu einem schwerwiegenden Entschluss. Genau wie Isabelle fühlt sie sich allein gelassen. Miray kann Simone davon überzeugen, die Feier als Presse-Event aufzuziehen, doch dann steht sie unter Druck. Hanna ist überrumpelt, als Kevin ihr seine Nummer gibt und damit Interesse an ihr bekundet. Sie hadert mit ihren Gefühlen für Kilian.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz ist eifersüchtig, als Luis seine Dating-App reaktiviert. Doch Luis kann die Aufmerksamkeit der Männer nur kurz genießen. Denn seine Hausarbeit stellt sich als Plagiat heraus. Steht sein Studium jetzt auf dem Spiel? Laura glaubt, dass Gerner ihren Tod hat attestieren lassen, weil er froh war, sie los zu sein. Oder hat er das alles inszeniert, um Yvonne eine lebenswichtige Stütze zu sein?