14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Henni soll einen Platz an einer freien Waldschule bekommen. Doch Jorik gerät im "Drei Könige" mit einem Gast aneinander, der für die Platzvergabe zuständig ist. Amelie will Hennis Chancen verbessern und gibt sich als Gunters Tochter aus, den dieser Gast bewundert. Als der ahnungslose Gunter früher als gedacht von seiner Reise zurückkehrt, stellt Amelie ihn vor dem Gast als ihren "Papa" vor. Gunter ist mehr als verwirrt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole und Robert wissen noch nicht so genau, wie sie miteinander umgehen sollen und was eigentlich der Status ihrer Beziehung ist. Robert beschließt, das zu ändern, indem er Nicole bittet, ihn zum Hoteliersball zu begleiten. Erik ist zwar über die Erkenntnis, dass Yvonne unter Brustkrebs leidet, erschüttert, reagiert aber überhaupt nicht so, wie von ihr befürchtet. Er ist ihr ein Fels in der Brandung und kümmert sich so liebevoll wie nur möglich um sie. Seine Überfürsorglichkeit rührt Yvonne, gleichzeitig ist sie fast ein wenig erdrückend.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika wird von ihren Freunden herzlich begrüßt, als sie der Schillerallee einen Besuch abstattet. Was führt sie wirklich nach Köln? Als eine Patientin von Sina Opfer des Enkeltricks wird, beschließen Nadine und Sina, den Betrüger zu stellen. Allerdings läuft Nadines Plan nicht ganz rund. Theo hadert mit seinem schlechten Gewissen, nachdem Verena wegen ihm einen Allergieschock hatte. Kurzerhand bietet er einen Job auf Probe an.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die von den öffentlich gemachten Vorwürfen erschütterte Trainerin Ava zieht sich von Chiara zurück. Verletzt vermutet Chiara, dass ihre Freundin Leyla die Informationen der Presse gesteckt hat. Kim will Justus und Maximilian nicht ungeschoren davonkommen lassen. Sie möchte auch endlich mit der Vergangenheit abschließen können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura will sich wegen Zoe nicht verrückt machen, doch sie verspürt eine nie gekannte Angst. John will ihr beistehen: Verpflichtet er Gerner, um jedes Restrisiko auszuräumen? In der Nacht vor seiner Hochzeit hat Michi eine magische Begegnung mit Maren. Während Nicole es kaum erwarten kann, Michis Frau zu werden und Maren sich von ihrer Liebe verabschiedet, bezweifelt Tobias, dass Michi sich seiner Gefühle wirklich sicher ist.