TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ceyda lehnt die spontane Verlobung von Dilay und Simon strikt ab und fordert, dass Dilay sich zunächst auf ihre Karriere konzentrieren sollte. Diese Situation bringt auch Simon zum Nachdenken, ob es möglicherweise zu früh für eine Hochzeit ist. Daher bittet Simon Dilay, die Verlobung vorerst auf Eis zu legen, was sie zutiefst verletzt. In der Zwischenzeit setzt Malte seinen Plan für den Öko-Siegel-Betrug in Bewegung, ohne dass Carla von seinen Absichten ahnt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eleni ist schockiert, als sie einen positiven Schwangerschaftstest in ihren Händen hält. Mit aufgewühlten Gefühlen erzählt sie Nicole, dass sie eigentlich vorgehabt hatte, sich von Julian zu trennen. Die Frage, was sie nun tun soll, quält sie. Auch Leander ist fassungslos, als Eleni ihm mitteilt, dass sie schwanger ist. Greta gerät in Panik, als sie von einem bevorstehenden Restauranttest erfährt. Während Alfons und Hildegard zuversichtlich sind, dass Robert die beiden Sterne halten kann, erfährt Greta besorgt, dass ausgerechnet ihr Ex-Freund Mario der potenzielle Tester ist, mit dem ihre Trennung unschön verlief.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Lulu und Mario finden keine Lösung für ihr Beziehungsdilemma, woraufhin Paula eine leidenschaftliche Liebeserklärung abgibt, die Cecilia tief berührt. Stella muss sich auf ihre Staatsexamensvorbereitungen konzentrieren, während Paco viel Zeit bei der Arbeit mit Nika verbringt und von ihrer Lebensfreude angesteckt wird. David rettet das Leben von Tobias durch sein entschlossenes Eingreifen und erhält als Belohnung Viviens aufrichtigen Dank.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara hat für das Interview über ihre Beziehung mit Ava große Hoffnungen. Ava konzentriert sich jedoch erneut auf ihre traditionellen Prioritäten, indem sie ihre Karriere über ihre romantischen Beziehungen stellt. Kilian schöpft nach mehreren Rückschlägen neue Hoffnung auf eine finanzielle Unterstützung und bereitet sich kämpferisch darauf vor, gegen Maximilian vorzugehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der Campingausflug hat die Jungs enger zusammengeschweißt. Erik erkennt, dass er eine neue Wohnung suchen muss, und auch Luis ist entschlossen, nach vorne zu schauen. Als sie zurückkommen, erfährt Luis jedoch die wahren Gründe für Moritz' Verhalten. Maren teilt aufgewühlt die Geschehnisse mit Michi und Nicole. Trotz der Dramatik versucht Nicole, ihre Zweifel beiseite zu schieben, doch die Erleichterung von Maren und Michi weckt ihre Eifersucht.