14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ralf kann Malte nicht beim Betrug erwischen. Daraufhin eskaliert die Spannungen zwischen den beiden. Carla wird in den Streit hineingezogen und möchte wissen, was vor sich geht. Wird Ralf ihr von seinem Verdacht erzählen, dass Malte sie betrügt? Ceyda bereut, sich in die Hochzeitspläne ihrer Enkelin eingemischt zu haben, und versucht, ihren Fehler zu korrigieren. Sie unterstützt Simon dabei, Dilay einen romantischen Antrag zu machen, und Dilay sagt trotz ihrer Bedenken gerührt: "Ja!"

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eleni versucht, ihre Entscheidung für Julian zu verteidigen, aber Leander ist nicht bereit, dies zu akzeptieren. Er glaubt, dass sie den größten Fehler ihres Lebens macht. In ihrer Verzweiflung sucht Eleni bei Alexandra Trost. Die Auseinandersetzung zwischen Robert und Michael wird durch einen Hilferuf aus der Küche unterbrochen, da der Tester eingetroffen ist. Doch in der Küche verletzt sich Robert und muss ins Krankenhaus. Außerdem vergisst er, Greta eine wichtige Zutat für den Hauptgang zu verraten. Dennoch gelingt es ihr, die fehlende Zutat herauszuschmecken und das Gericht zu retten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Suche nach Eva beschäftigt nicht nur Dominic und Ute. Vivien möchte einen Neuanfang wagen und versucht, sich von den Erinnerungen an Tobias zu lösen. Sie braucht einen klaren Schnitt. Cecilias Appell rührt Paula, und sie gibt ihrer Liebe eine Chance. Die beiden müssen jedoch einige anfängliche Schwierigkeiten überwinden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Leyla fühlt sich von ihrer Trainerin Ava im Stich gelassen. Als Toni überraschend zum Training erscheint, soll ausgerechnet sie Ava und Chiara informieren. Ava und Chiara versöhnen sich und sind überglücklich, als sie ihr Interview doch noch retten können. Henning versucht, seine Angst zu überwinden und bekämpft sie auf seine eigene Art und Weise aktiv.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Aminas Auftauchen löst in Sascha gemischte Gefühle aus. Um sie nicht unnötig zu belasten, verschweigt er ihr die Wahrheit über seine Theorien zur wahren Todesursache von Mohamed. Kann Emily ihm ins Gewissen reden? Katrin findet zufällig den Brief ihres Vaters und macht Tobias klar, dass sich ihre Einstellung zu ihrer Vergangenheit trotz Nicole nicht geändert hat. Dabei zieht sie unbeabsichtigt Nicoles Unmut auf sich, als genau dieser Brief vor ihre Füße fällt.