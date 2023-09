Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ralf versucht, sich um die Frage des Zusammenziehens mit Carla herumzudrücken, was Carla verwirrt. Marvin spürt die Spannungen zwischen Carla und seinem Vater und appelliert an Ralf, sein eigenes Glück nicht selbst zu blockieren. Marvins Worte treffen Ralf tief. Simon nimmt sich vor, türkisch zu lernen, um Dilays Vater bei einem traditionellen Videotelefonat um ihre Hand zu bitten, und Ceyda hilft ihm dabei. Bei dem Gespräch macht er jedoch einen kleinen Aussprachefehler und bittet versehentlich um die Hand von Dilays Katze ...

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale und Theo sollen einen Erste-Hilfe-Kurs bei Michael absolvieren, obwohl sie aufgrund ihrer Meinungsverschiedenheiten wenig Lust dazu haben. Während des Kurses kommt es bei der Mund-zu-Mund-Beatmung zu einem intimen Moment, den beide verlegen überspielen. Später sucht Theo Lale auf, um sich auszusprechen, doch sie kann nicht vergessen, dass er über sie gelästert hat, und weist ihn ab. Greta konfrontiert Mario und droht damit, seine Erpressung öffentlich zu machen. Doch er erinnert sie daran, dass es Aussage gegen Aussage steht. Als er die Almhütte für ein "Date" mit ihr bucht, gerät Greta unter Druck und beschließt, Mario alleine zu überführen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien setzt sich in der WG für David ein, was Tobias missversteht. Jakob sucht heimlich nach Eva und merkt nicht, dass der Feind näher ist, als er denkt. Paula überredet Cecilia, in die Dach-WG zu ziehen, um ihre Beziehung geheim zu halten. Doch nicht jeder ist von Cecilias Einzug begeistert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Leyla verschweigt Chiara und Ava, dass Toni Fries beim Training aufgetaucht ist, und beide kommen zu spät. Chiara ist entsetzt. Maximilian setzt Kilian unter Druck, da er immer noch oben auf der Liste steht. Henning versucht, sich durch Arbeit von seinen Sorgen um Daniela abzulenken und vergisst dabei einen wichtigen letzten Handgriff.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist erleichtert, dass Saschas Leben wieder normal verläuft, doch er ist emotional noch aufgewühlt, da Mohameds Mörder immer noch frei herumläuft. Katrin fühlt sich durch den Brief ihres Vaters bestätigt, endlich mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben, während Nicole von den Worten aufgewühlt ist. Wird Katrin für sie da sein?