"Alles was zählt": Justus (Matthias Brüggenolte, l.) klammert sich mit Maximilian (Francisco Medina) an die Hoffnung, dass die Beweise echt sind.

Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Johanna bietet sich der Polizei als Lockvogel an, um eine Betrügerbande zu überführen. Dilay ist dagegen, aber Johanna setzt die Aktion dennoch durch und gerät in eine gefährliche Lage. Ralf kann seine Gefühle nicht länger verbergen und gesteht Anette, dass er sich wegen ihr von Carla getrennt hat. Malte beobachtet die beiden und vermutet eine Affäre. Er droht Anette damit, Carla alles zu erzählen. Doch Anette kontert und bittet Carla um ein Gespräch.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta entdeckt eine Packung Medikamente und spricht Yvonne darauf an. Yvonne gesteht ihr daraufhin ihre Krebserkrankung. Doch als Greta Yvonnes Verzweiflung sieht, findet sie einen unkonventionellen Weg, um ihr ein wenig Mut zu machen. Helene versteht nicht, warum Werner ihr von einer Rückkehr nach Südafrika abrät. Werner will Helene nicht verletzen und rät ihr, mit André zu sprechen, in der Hoffnung, dass er die Affäre von selbst gesteht. Helene ist jedoch überzeugt, dass André sich über ihre Entscheidung freuen wird, doch er reagiert wenig begeistert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute und Jakob können den Einbrecher gemeinsam überwältigen. Besteht eine Verbindung zwischen ihm und Evas Verschwinden? Vivien und Tobias necken sich zwar oft, aber dann geht Tobias einen Schritt zu weit. Als Nadine herausfindet, dass Henry sie angelogen hat, zeigt sie ihre kreative Seite in der Rache. Seine charmante Entschuldigung stellt Nadines Vernunft jedoch auf die Probe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian warnt Justus davor, sich auf den Erpresser einzulassen. Justus bleibt gelassen und verlangt nach mehr Beweisen. Diese erhält er bald darauf. Leyla verliert den Mut, Yannick ihre Gefühle zu gestehen, und redet sich stattdessen um Kopf und Kragen. Damit weckt sie Yannicks Neugier. Ben droht, den Mut zu verlieren, als ihm das Ausmaß des Vorfalls erneut vor Augen geführt wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emilys Plan scheitert bereits im Vorfeld, aber Yvonne hat eine rettende Idee, mit der Emily jedoch wenig anfangen kann. Als Laura den beiden eine Standpauke hält, unterläuft ihr ein Missgeschick. Das von Moritz organisierte Bierbike erhält überraschend viel Beifall von den Männern, wird jedoch bald darauf abrupt gestoppt.