14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette gesteht Carla den Kuss zwischen ihr und Ralf. Carla ist tief verletzt, doch sie bleibt professionell und erlaubt Anette, in "Carlas" weiterzuarbeiten. Anette erzählt Ralf von ihrem Geständnis, möchte jedoch immer noch Abstand wahren. Ralf gesteht Marvin, dass er sich in Anette verliebt hat. Daraufhin bittet Marvin Anette, seinem Vater eine Chance zu geben. Nach Lillys Ausflug lässt Britta heimlich eine Tracking-App auf ihrem Handy installieren. Lilly ist schockiert. Doch Dilay erklärt Lilly, dass ihre Eltern sich Sorgen machen und sie schützen wollen. So entschuldigt sich Lilly schließlich bei Britta und Ben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Theo und Lale haben ein Date, das anfangs gut verläuft. Doch dann passiert Theo erneut ein Missgeschick, das die Verabredung abrupt beendet. Die verliebte Lale ist tief getroffen und sucht Trost bei Leander. Am nächsten Tag spricht sie Theo auf mögliche Anzeichen einer ADHS-Erkrankung an, was bei Theo nicht gut ankommt. Helene ist schockiert, als Robert und Werner sie über Andrés Affäre informieren. Schließlich gesteht André dies am Telefon beklommen und entschuldigt sich. Helene ist hin- und hergerissen, bis sie im Internet ein Foto entdeckt, das André mit seiner Affäre zeigt. Dann wird ihr klar, dass die Liebschaft viel länger andauert, als sie dachte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien fürchtet, dass sie die Verbindung zu Tobias für immer verloren hat, ohne zu wissen, wie sehr sie sich irrt. Paula und Cecilia verstricken sich in immer mehr Lügen, um ihre Beziehung geheim zu halten. Wie lange können sie dieses Spiel noch aufrechterhalten? Jakob ist kurz davor, die Ermittlungen bezüglich Evas Verschwinden aufzugeben. Doch dann weckt ein neuer Hinweis sein Interesse. Dabei ahnt er nicht, dass dafür jemand sein Leben lassen muss.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian warnt Justus davor, dem Erpresser zu vertrauen, doch als dieser vermeintliches Insiderwissen präsentiert, bleibt Justus keine andere Wahl. Leyla gesteht Yannick endlich ihre Gefühle. Könnte dies das Ende ihrer Freundschaft bedeuten?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Katrin auf Nicole trifft, kann sie es nicht übers Herz bringen, ihre Schwester alleine zu lassen, und kümmert sich um sie. Die geplante Bierbike-Tour fällt aus, und im Mauerwerk gibt es einen Personalengpass. Alle packen spontan in der Küche mit an und später wird zusammen gefeiert.