14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla erfährt, dass Anette und Ralf ein Paar sind, und ist innerlich verletzt. Sie zeigt jedoch äußerlich keine Reaktion. Im Gegensatz dazu weiß Malte noch nichts von dieser Entwicklung und ist fest davon überzeugt, dass er Anette zurückgewinnen kann. Doch als er Anette und Ralf in einem leidenschaftlichen Kuss erwischt, ist er tief getroffen. Lilly ist genervt von Brittas Tracker-App und versucht zusammen mit Ben, Britta davon zu überzeugen, die App zu deinstallieren. Britta stimmt zu, darüber nachzudenken. Allerdings, als sie Lilly das nächste Mal heimlich verfolgt, erwischt sie Lilly auf dem Weg nach Hamburg.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole und Michael pflegen ihre freundschaftliche Beziehung, wie sie es vereinbart haben. Aber als Nicole hört, wie Michael ausgelassen mit Jasmin über Musik spricht, verspürt sie unwillkürlich Eifersucht. Gegenüber Eleni leugnet sie immer noch, dass es nach Robert einen anderen Mann in ihrem Leben gibt. Doch dann träumt Nicole bei einem Mittagsschlaf davon, wie sie Michael küsst. Eleni ist durch Leanders Liebeserklärung aufgewühlt, aber sie zwingt sich, sich wieder ganz auf Julian einzulassen. Leander leidet unter der Erkenntnis, dass Eleni an ihrer Hochzeit mit Julian festhalten will, und flüchtet erneut in eine exzessive Mountainbike-Tour, um seinen Schmerz zu betäuben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob verschweigt bei seiner Rückkehr in die Schillerallee, dass er Kontakt zu Evas Verfolgern hatte, um niemanden wissen zu lassen, wie nah er diesen wirklich ist. An Pacos Geburtstag fürchtet Stella, dass ihr Geschenk im Vergleich zu Nikas Geschenk nicht mithalten kann. Kann sie der Versuchung widerstehen, es sich anzusehen? Vivien findet schnell eine interessierte Geschäftspartnerin für ihre neue Idee im Verleih, doch diese gefällt in der Schillerallee nicht jedem.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hennings finanzielle Situation verschlechtert sich weiter. Als Ben weitere finanzielle Verluste erleidet, plant Henning, einen Kredit aufzunehmen, und riskiert dabei aufzufallen. Nachdem die Spur des Erpressers ins Leere führt, müssen Justus und Maximilian erkennen, dass die Eröffnung des Einkaufszentrums unaufhaltsam näher rückt. Deniz möchte sich ein Bild vom Leistungsstand des Kaders und von Avas Arbeit machen. Eine Trainingseinheit wird zur entscheidenden Probe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sascha schafft es, seinen Kontakt in Alexandria dazu zu bewegen, das Treffen um einen Tag zu verschieben. Als Sascha und Emily einen intimen Moment teilen, fällt es ihm immer schwerer, zu gehen. Lilly lädt Jessica zu einer Party ein, aber als Jessica sich dort unangemessen verhält, bereut Lilly ihre Einladung. Doch Jessicas forsche Art hat bald Konsequenzen.