TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla bleibt unbeeindruckt, als Ralf und Gunter versuchen, sie davon zu überzeugen, das Wein-Promo-Event abzusagen. Um letzte Zweifel auszuräumen, schickt Carla selbst eine Flasche Wein ins Labor. Das Event verläuft erfolgreich, doch als das Laborergebnis eintrifft, wird Carla mit der Tatsache konfrontiert, dass der "Fuchs" nicht die Bio-Siegel-Kriterien erfüllt. Wütend stellt sie Malte zur Rede. Sowohl Gabi als auch Jorik und Amelie sind schockiert von Silkes Drohung, sich zu trennen. Verletzt zieht Gabi sich ins Hotel zurück. Als Amelie bemerkt, wie sehr Jorik unter der Situation leidet, will sie helfen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner erhält einen Rückschlag, als er von Robert erfährt, dass dieser in Italien bleibt, um ein Restaurant zu übernehmen und dafür Geld benötigt. Robert bittet Werner, seine Anteile zu kaufen. Christoph hat ebenfalls mitbekommen, dass Robert nicht zurückkehrt, und sieht seine Chance. Werner stellt jedoch klar, dass er niemals an Christoph oder Alexandra verkaufen wird. Doch leider muss er erkennen, dass die Bank ihm keinen Kredit gewähren will.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella ist erleichtert, als ihre Mutter ihr einfaches Leben in der Schillerallee akzeptiert. Doch der Schein trügt. Britta erfährt, dass Theo eine Überraschungsparty für Nikas Geburtstag plant und ist nicht bereit, eine weitere Party von Theo zu akzeptieren. Als Bambi und David Ronja fürs Autofahren begeistern wollen, passiert ein Missgeschick mit Folgen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian erfährt, dass der Anwalt Kenntnis über Nathalies Aufenthaltsort hat. Die Frage ist, ob Maximilian die Chance, sich mit Nathalie auszusprechen, ausschlagen kann. Deniz versucht, Ava zu erklären, wie wichtig sie für das Steinkamp-Zentrum ist. Die Frage ist, ob Avas Pflichtgefühl ihr Gewissen übertrumpfen wird. Kim und Ben entdecken unerwartet eine Geldquelle. Doch um sie zu nutzen, müssten sie sich erneut trennen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni und Erik überspielen ihre Aufregung mit Smalltalk, doch ihre Wege trennen sich schnell wieder. Erik hat ein ungutes Gefühl, während Toni in ihrer Haltung klar zu sein scheint. Sie sind getrennt, und das aus guten Gründen. Doch Lilly zweifelt an Tonis Entschluss. Jessica muss wegen Personalmangel eine Doppelschicht schieben. Als ihr eine Aufgabe übertragen wird, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, geht etwas schief.