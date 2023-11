Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ralf ist empört, weil Malte unauffindbar ist. Dennoch überzeugt Anette ihn davon, dass er sich damit abfinden muss, niemals herauszufinden, ob Malte die gestohlenen Diamanten geschmuggelt hat. Aber dann beobachten die beiden zufällig, wie Malte mit einem kleinen Koffer aus einem Privatflugzeug aussteigt. Henriette übernachtet erstmals bei Amelie, muss jedoch aufgrund einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus. Silke zweifelt an Amelies Fähigkeiten als Mutter. Doch dann schafft Amelie, was Silke unmöglich war: Sie nimmt Henni als Krankenhausclown die Angst vor der Operation.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael plant, den Abend mit Nicole zu verbringen und denkt, dass er freie Bahn hat. Doch überraschend ist Helene doch zu Hause, und Michael muss improvisieren. Schließlich finden Nicole und er in der Almhütte endlich zueinander. Doch dann kündigt sich Nicoles Tochter an. Greta verteidigt sich gegenüber Alexandra und erklärt, dass sie die Richtige für Noah ist, obwohl sie innerlich aufgewühlt ist und Noah nichts von dem Streit erzählen will. Doch als es erneut wegen des Hochzeitsmenüs zu Spannungen zwischen Alexandra und Greta kommt, platzt Greta impulsiv vor Noah heraus, dass er keine Ahnung hat, wie seine Mutter wirklich ist!

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Um ihre Freunde zu retten, stellt sich Eva ihren Verfolgern. Dabei vertraut sie auf Jakobs Unterstützung. Die Hausbewohner versuchen, Henry zu befreien, da er ihre einzige Hoffnung ist, doch der Plan geht nur teilweise auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle geht aus Angst auf Justus' Forderung ein, aber wie lange kann sie dies vor ihrem Cousin Kilian geheimhalten? Henning ist schockiert, als er erfährt, dass Daniela heimlich Richard um Hilfe gebeten hat und lehnt entschieden ab.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni möchte die starken Schmerzmittel allmählich absetzen, doch bald leidet sie unter Entzugserscheinungen. Sie weist nicht nur Erik, sondern auch die Versuchung einer weiteren Tablette ab. Wird sie dem Druck nachgeben? Obwohl Jonas von Flo von Anfang an fasziniert ist, verhandelt er hart. Mit Erfolg, denn Flo akzeptiert seine Bedingungen. Nun steht einer weiteren Annäherung die Enthüllung der Wahrheit im Weg.